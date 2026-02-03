İstanbul'da kira fiyatları en pahalı ve en uygun olan ilçeler hangileri?

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın verilerine göre, Türkiye genelinde daire niteliğindeki konutlarda ortalama kira bedeli Aralık 2025 itibarıyla 24 bin 101 TL seviyesine ulaştı.

Ocak ayı verileri ise İstanbul’da kira fiyatlarının özellikle bazı bölgelerde çok daha yüksek seviyelere çıktığını gösterdi. Sarıyer ve Beşiktaş’ta kira tutarları 500 bin TL’nin üzerine çıkabiliyorken, metrekare bazında en yüksek kira değerleri Arnavutköy, Bebek, Zekeriyaköy ve Uskumruköy’de ölçüldü.

İşte açıklanan verilere göre, İstanbul’da kira fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler ve metrekare fiyatları...