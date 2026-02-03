ARA
  İstanbul'da kira fiyatları en pahalı ve en uygun olan ilçeler hangileri?

İstanbul'da kira fiyatları en pahalı ve en uygun olan ilçeler hangileri?

İstanbul’da kiralık konut piyasasına ilişkin güncel veriler yayımlandı ve ilçe bazında kira seviyelerine dair son görünüm netleşti. Veriler, kentte kira bedelinin en yüksek ve en düşük olduğu ilçeleri de ortaya koydu. Peki, İstanbul’da kiraların en pahalı ve en uygun olduğu ilçeler hangileri oldu?


İstanbul'da kira fiyatları en pahalı ve en uygun olan ilçeler hangileri?

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın verilerine göre, Türkiye genelinde daire niteliğindeki konutlarda ortalama kira bedeli Aralık 2025 itibarıyla 24 bin 101 TL seviyesine ulaştı. 

Ocak ayı verileri ise İstanbul’da kira fiyatlarının özellikle bazı bölgelerde çok daha yüksek seviyelere çıktığını gösterdi. Sarıyer ve Beşiktaş’ta kira tutarları 500 bin TL’nin üzerine çıkabiliyorken, metrekare bazında en yüksek kira değerleri Arnavutköy, Bebek, Zekeriyaköy ve Uskumruköy’de ölçüldü.

İşte açıklanan verilere göre, İstanbul’da kira fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler ve metrekare fiyatları...

 

1 Bebek

Bebek

Metrekare fiyatı 791 TL.

2 Arnavutköy

Arnavutköy

Metrekare fiyatı 835 TL.

3 Zekeriyaköy

Zekeriyaköy

Metrekare fiyatı 620 TL.

4 Beşiktaş

Beşiktaş

Metrekare fiyatı 614 TL.

5 Uskumruköy

Uskumruköy

Metrekare fiyatı 596 TL.

6 Sarıyer

Sarıyer

Metrekare fiyatı 580 TL.

7 Kadıköy

Kadıköy

Metrekare fiyatı 560 TL.

8 Şişli

Şişli

Metrekare fiyatı 520 TL.

9 Beyoğlu

Beyoğlu

Metrekare fiyatı 500 TL.

10 İstanbul'da kira fiyatları en düşük olan ilçeler

İstanbul'da metrekare kira fiyatı en düşük olan ilçeler ise şöyle...

İstanbul'da metrekare kira fiyatı en düşük olan ilçeler ise şöyle...

11 Çatalca

Çatalca

Metrekare fiyatı 260 TL.

12 Sultanbeyli

Sultanbeyli

Metrekare fiyatı 250 TL.

13 Sultangazi

Sultangazi

Metrekare fiyatı 240 TL.

14 Arnavutköy

Arnavutköy

Metrekare fiyatı 230 TL.

15 Esenyurt

Esenyurt

Metrekare fiyatı 217 TL.
