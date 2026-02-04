RMA Holding, 100 milyon dolarlık yatırıma soyundu

2009 yılında temelleri atılan RMA Holding’in gayrimenkul yatırımları ile başlayan gelişimini önce yeme-İçme sektöründe global markaların Türkiye’ye kazandırılması ve bunlara ilişkin operasyonların genişletilmesi izledi.

RMA Holding, yeme-içme ve eğlence sektörlerinde Cozy, Fauchon Paris, Club Alice, Mathilda’s, OPA Bodrum ve Sakhalin gibi yatırımlarıyla büyürken, gayrimenkul ve inşaat alanlarında da Beşiktaş, Kağıthane ve Kemerburgaz’da kentsel dönüşüm ve gayrimenkul geliştirme projeleri yaptı. Yine İzmir Aliağa Radisson Otel ve Yalıkavak Marina’nın yapımında rol aldı.

Holding, yatırımların en yeni üyesi olan Bodrum Yalıkavak’ta yer alan Montes by Missoni Projesi, Atina’da yapımına başladıkları otel projesi ve geliştirmesi devam eden 3 yeni projesi ile büyümesini sürdürüyor. RMA Holding’in devam eden ve projelendirilen yatırımlarının büyüklüğü 100 milyon doları buluyor. Bu yatırımlar üç yıl içinde hayata geçirilmiş olacak.

MISSONI İLE İŞBİRLİĞİ

RMA Development Gayrimenkul Geliştirme Genel Müdürü Mehmet Ersül, RMA Holding’in faaliyet gösterdiği üç ana sektör ve grubun yeni yatırımı İtalyan moda evi Missoni imzalı Montes by Missoni projesi hakında bilgi verdi. Mehmet Ersül, “RMA Holding yatırımıyla Bodrum’da hayata geçirilen, dünyaca ünlü İtalyan moda evi Missoni imzalı Montes by Missoni projesi vizyonu, yatırım değeri ve iş birliği modeli ile dünyada örnek bir proje olma yolunda ilerliyor” dedi. Ersül şu bilgileri verdi:

“Proje, toplam 53 özel rezidanstan oluşurken, 3 ya da 4 yatak odalı villalar ile 1 ila 5 odalı ünite seçenekleri sunduğu farklı yaşam tarzlarına hitap eden konut deneyimi vadediyor. RMA Holding, Montes by Missoni projesiyle, dünya çapında en önemli lüks seyahat rotalarından Bodrum’da, RMA Holding ve Missoni vizyonlarının birleştiği bir yaşam merkezi ile değer katmayı hedefliyor. Projede yaşam 2027 yazında başlayacak.”



YENİ ÜLKELERE BAKILIYOR

Özellikle pandemi sonrası sürekli artan yurtiçi ve yurtdışı yatırım hacmi ile toplam varlıklarında yüzde 300’lük bir artış yakalayan RMA Holding, faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde yurtiçinde ve yurtdışındaki fırsatları değerlendiriyor. Mehmet Ersül, “2026 yılında başta gayrimenkul geliştirme ve yeme-içme olmak üzere önemli oranda ciro artışları yakalamamız mümkün. Kısa-orta vadede yapmayı planladığımız başta İstanbul, İzmir ve Bodrum olmak üzere, Körfez Bölgesi, Avrupa ve Amerika yatırımları ile hedefimiz mevcut büyüklüğümüzü 4-5 kat artırmak” diye de ekledi.

YENİ PROJELER

RMA Holding, uzun süredir devam ettirdiği gayrimenkul geliştirme, inşaat ve otelcilik alanlarındaki operasyonlarını farklı coğrafyalara da taşımak ve büyümesini güçlendirmek için Birleşik Arap Emirlikleri’nde ve Avrupa genelinde yeni şirketlerinin kuruluş işlemlerini devam ettiriyor. Bugün için yurtdışı faaliyetlerinin toplam ciro içindeki payı, daha kısıtlı kalmakla birlikte, Yunanistan Atina’daki otel yatırımıyla başlamak üzere kısa sürede bu payı yüzde 50’ler seviyesine getirmeyi hedefliyor. Holding çevresel ve toplumsal etkileri gözetme hassasiyetiyle uzun vadeli stratejileri şekillendiriyor, değer yaratma vizyonlarının en önemli adımının geleceği korumak olduğuna inanıyor.

RMA Holding, yurtdışı yatırımının yanında Antalya OSB’de temizlik ürünlerinin üretimi için 3 milyon dolarlık bir yatırımı devreye almak üzere. Bu yatırım ilk etapta, Kurumsal firmalara ürün sağlayacak. Ancak sonrasında tüketiciye yönelik ürünler de üretilecek.