Altın fiyatları, doların küresel piyasalarda güç kazanması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayına ilişkin faiz beklentilerinin etkisiyle düşüş eğilimini sürdürüyor. Ons altın, mart ayından bu yana en büyük haftalık kaybına doğru ilerlerken gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

Peki, 20 Kasım 2026 Cuma günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? Ons altında son durum ne? İşte güncel altın fiyatlarında son durum...