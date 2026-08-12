Altında yükseliş sürüyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 12 Ağustos 2026 güncel döviz kurları

Altın fiyatları, ABD'de açıklanacak TÜFE verisi öncesinde yükseliş eğilimini korurken yatırımcıların gözü güncel rakamlara çevrildi. "Bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları yükseldi mi?" soruları piyasaları takip edenlerin gündeminde yer alıyor.
Peki, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınında güncel alış-satış rakamları...
6 12 Ağustos 2026 Cumhuriyet altını fiyatları
Alış: 43.564 TL
Satış: 43.851 TL