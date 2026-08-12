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Altında yükseliş sürüyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 12 Ağustos 2026 güncel döviz kurları

Altın fiyatları, ABD'de açıklanacak kritik TÜFE verisi öncesinde yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Piyasalardaki yükselişle birlikte "Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu?" soruları yatırımcıların gündemine geldi. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altının güncel fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Altında yükseliş sürüyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 12 Ağustos 2026 güncel döviz kurları

Altın fiyatları, ABD'de açıklanacak TÜFE verisi öncesinde yükseliş eğilimini korurken yatırımcıların gözü güncel rakamlara çevrildi. "Bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları yükseldi mi?" soruları piyasaları takip edenlerin gündeminde yer alıyor. 

Peki, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınında güncel alış-satış rakamları...

1 Ons altın fiyatları 12 Ağustos 2026

Ons altın fiyatları 12 Ağustos 2026

Alış: 4.389,2 dolar

Satış: 4.389,8 dolar

2 12 Ağustos 2026 gram altın ne kadar oldu?

12 Ağustos 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.745,6 TL

Satış: 6.746,6 TL

3 12 Ağustos 2026 çeyrek altın ne kadar?

12 Ağustos 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.891 TL

Satış: 11.007 TL

4 12 Ağustos 2026 yarım altın fiyatları

12 Ağustos 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 21.715 TL

Satış: 22.013 TL

5 12 Ağustos 2026 tam altın ne kadar oldu?

12 Ağustos 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 42.910 TL

Satış: 43.764 TL

6 12 Ağustos 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

12 Ağustos 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 43.564 TL

Satış: 43.851 TL

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