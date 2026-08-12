Bina yıkımlarında yeni dönem başladı: Bu şartlar sağlanmadan yıkım gerçekleştirilemeyecek

Fenni mesuliyet şartı, binanın yüksekliği ve özelliklerine göre farklı uygulanacak. Yüksekliği 18,50 metrenin altında kalan binaların yıkımında genel olarak fenni mesuliyet aranmayacak.

Ancak bu yükseklik sınırının altında olsa dahi bitişik nizamda bulunan, karma taşıyıcı sisteme sahip olan veya yapısal düzensizlik tespit edilen binalarda ilgili idare fenni mesuliyet şartı getirebilecek. Sağlık ve eğitim yapıları ile tarihi eser gibi kritik alanların yakınındaki binalar da bu kapsamda değerlendirilebilecek.

Patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilecek yıkımlar ile ikiden fazla bodrum katı bulunan binalarda ise yükseklik kriteri dikkate alınmadan fenni mesuliyet zorunlu olacak.