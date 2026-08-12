Migros 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

Migros 2026 ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Migros’un konsolide satışları yılın ilk altı ayında %4,5 artarak reel 241,3 milyar TL’ye ulaştı. Haziran 2026 itibarıyla Migros 5,8 milyar TL serbest nakit akışı yarattı ve net nakit pozisyonu 31,8 milyar TL’ye ulaştı.

Migros’un toplam FMCG pazar payı %9,7, modern FMCG pazar payı ise %15,3 seviyesinde gerçekleşti. Yaz sezonunun geçen yıla göre daha geç başlaması nedeniyle sezonluk mağazaların müşteri trafiği olumsuz etkilendi. Diğer taraftan online kanalların toplam satışlar içindeki payı %23,1’e yükseldi.

Migros, yılın ilk altı ayında farklı formatlarda 115 yeni mağaza açarak, toplam mağaza sayısını 3.830’a ulaştırdı. Yeni mağaza açılışları ve mağaza yenilemelerinin yanı sıra, yatırım harcamalarının önemli bir bölümü mağaza içi verimliliği artırmaya yönelik projelere ayrıldı. Migros, 2026 yılının ilk yarısında toplam 6,3 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, yaptığı değerlendirmede; Migros’un, yılın ikinci yarısına girerken, ekosisteminin artan katkısıyla desteklenen kârlı büyüme odağını koruğunu söyledi.

Tort, “Mevcut enflasyonist koşullarda müşterilerimizi, yoğun promosyon ve indirim kampanyaları ile tedarikçilerimizi de yanımıza alarak destekledik. Kampanyalarımızın 2. çeyrek karlılığımız üzerindeki negatif etkisine karşın, ilk yarı yılı 1.078 milyon TL net kar ile bitirdik. Hem fiziki mağazalarımızda hem de online kanallarımızda büyüme stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kişisel bakım, toptan satış ve yemek teslimatı gibi büyüme yatırımlarında bulunduğumuz ve gelişmekte olan tamamlayıcı yeni iş kolları hariç tutulduğunda, ana iş kolumuzdaki kârlılığımızı disiplinli maliyet yönetimimiz ve teknoloji destekli verimlilik artışlarımızla sürdürdük. Dağıtım merkezi çalışanlarımızın kadroya geçişi, enflasyon üzerinde bir artışla sonuçlanan toplu iş anlaşmasına rağmen ana iş kolumuzun karlılığını sürdürüyor olması, bu teknoloji destekli verimlilik yatırımlarımızın önemini gösterdi. Temmuz ayında sezonluk mağazalarımızda gözlemlediğimiz müşteri trafiğindeki iyileşme, yıl sonu beklentilerimize ulaşacağımıza yönelik güvenimizi güçlendirdi. Yılın ikinci yarısında da bu ivmeyi koruyarak hedeflerimizi gerçekleştirmeye odaklanmayı sürdüreceğiz” dedi.