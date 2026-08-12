ARA
DOLAR
47,75
0,06%
DOLAR
EURO
55,20
0,12%
EURO
ALTIN
6723,85
0,24%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Dev otomobil üreticisi 500 binden fazla aracını geri çağırıyor: Hangi model risk altında?

Japon otomobil üreticisi Toyota'nın gösterge paneli ekranında olası arızalar dolayısıyla 508 bin 354 aracını geri çağırdığı bildirildi.

Ekonomist
Ekonomist
Dev otomobil üreticisi 500 binden fazla aracını geri çağırıyor: Hangi model risk altında?

Toyota, kaza ve yaralanma riskini artırabilecek bir gösterge paneli arızası nedeniyle 508 bin 354 aracını geri çağırdığını duyurdu.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan geri çağırma bildiriminde, araç çalıştırıldığı sırada gösterge paneli ekranının arızalanabileceği belirtildi. Bu arızanın; dörtlü flaşörleri, dönüş sinyallerini, emniyet kemeri uyarı sistemini ve akıllı anahtar hatırlatıcısını devre dışı bırakabileceği kaydedildi. NHTSA yetkilileri, söz konusu araçların mevcut haliyle federal güvenlik standartlarını da karşılamadığını vurguladı.

Geri çağırma kararının belirli 2025-2026 model Camry Hybrid araçları kapsadığı bildirildi. Etkilenen araçların sahipleri, otomobillerini yetkili servislere götürerek gösterge paneli ekran yazılımını ücretsiz olarak güncel hale getirebilecek. 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL