Dev otomobil üreticisi 500 binden fazla aracını geri çağırıyor: Hangi model risk altında?

Toyota, kaza ve yaralanma riskini artırabilecek bir gösterge paneli arızası nedeniyle 508 bin 354 aracını geri çağırdığını duyurdu.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan geri çağırma bildiriminde, araç çalıştırıldığı sırada gösterge paneli ekranının arızalanabileceği belirtildi. Bu arızanın; dörtlü flaşörleri, dönüş sinyallerini, emniyet kemeri uyarı sistemini ve akıllı anahtar hatırlatıcısını devre dışı bırakabileceği kaydedildi. NHTSA yetkilileri, söz konusu araçların mevcut haliyle federal güvenlik standartlarını da karşılamadığını vurguladı.

Geri çağırma kararının belirli 2025-2026 model Camry Hybrid araçları kapsadığı bildirildi. Etkilenen araçların sahipleri, otomobillerini yetkili servislere götürerek gösterge paneli ekran yazılımını ücretsiz olarak güncel hale getirebilecek.