Altın fiyatları güne nasıl başladı? 3 Şubat yorumu

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 3 bin 220 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3 bin 227 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 3 bin 220 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 980 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da önceki kapanışına göre yüzde 0,4 düşüşle 2 bin 787 dolardan işlem görüyor.

Varlık fiyatlarında, ABD'nin Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrasında satış baskısı öne çıkarken, konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Yürürlüğe 4 Şubat'ta girecek ek gümrük vergilerinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere de uygulayacağını ifade ettiği ek gümrük vergilerinin küresel ticaret ve ekonomi üzerindeki etkileri piyasaların odağında yer alıyor.

Bu gelişmelerle birlikte analistler, ABD'nin ek gümrük vergisi kararına gelen tepkilerin ticaret savaşlarının fitilini ateşlediğini belirterek, ticaret savaşı endişelerinin artmasıyla dolar endeksinin güçlendiğini ve bunun da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyonun yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 770 dolar seviyesinin destek, 2 bin 800 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtti. AA