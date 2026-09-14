Karada, denizde ve insansız sistemlerde caydırıcı ateş gücü oluyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuar, 16-17 Eylül'de "Muharebede Bağlantılılık: İnsanları, Sistemleri ve Karar Süreçlerini Bütünleştirmek" temasıyla Bedfordshire'daki UTAC Millbrook'ta gerçekleştirilecek.

Canik'in Birleşik Krallık merkezli orta kalibre silah sistemleri tasarım ve üretim merkezi "Canik UK" (AEI Systems), stratejik çözümleriyle öne çıkacak. Canik UK, DVD 2026 kapsamında askeri yetkililer, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, küresel platform üreticileri ve entegrasyon şirketleriyle üst düzey temaslarda bulunacak.

Birleşik Krallık'ta tasarlanan ve üretilen VENOM LR 30×113 mm orta kalibre top sisteminin, Canik şirketlerinin üretim ve entegrasyon kabiliyetleriyle desteklenerek kara, deniz ve insansız platformlar için ölçeklenebilir ve göreve hazır bir ateş gücü çözümüne dönüştürülmesine ilişkin örnekleri sergilenecek.

Şirket, Canik UK (AEI Systems), Canik Robotics (Unirobotics) ve Canik Academy şirketlerinin birbirini tamamlayan yetkinlikleriyle, hafif silahlardan, ağır makineli tüfeklere, orta kalibre toplardan, uzaktan komutalı silah sistemlerine (UKSS) ve elektro-optik çözümlere kadar uzanan bütünleşik savunma ekosistemi sunuyor.

Söz konusu yapı, askeri ve güvenlik güçlerinin farklı tedarikçilerden aldıkları bileşenleri kendi imkanlarıyla birleştirme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Silah, UKSS, optik, atış kontrolü, entegrasyon, eğitim ve satış sonrası destek süreçleri tek kurumsal yapı altında sunularak verim sağlanıyor.

"NATO müttefiklerinin gelecekteki ateş gücü ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Üst Yöneticisi (CEO) Cahit Utku Aral, Canik UK'nin altmış yılı aşkın süredir orta kalibre top alanında faaliyet gösteren, köklü İngiliz mühendislik kabiliyetini, Canik şirketlerinin Türkiye'deki üretim ölçeği ve entegrasyon yetkinliğiyle birleştirerek hem Birleşik Krallık'ın hem de NATO müttefiklerinin gelecekteki ateş gücü ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Avrupa'nın güncel ve ileriye dönük ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini, bunlara yönelik en etkili çözümleri oluşturduklarını aktaran Aral, "Polonya ve Birleşik Krallık'ta kuracağımız yeni işbirliklerinin, yalnızca ihracat açısından değil, ortak geliştirme, yerel entegrasyon, tedarik zinciri güvenliği ve uzun vadeli savunma sanayii ortaklıkları açısından da önemli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.