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  • Altının kilogram fiyatı 4 milyon 366 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 366 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 4 milyon 366 bin liraya çıktı.

13 Haziran 2025 | 16:40
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 366 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 330 bin 63,5 lira, en yüksek 4 milyon 366 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,9 artışla 4 milyon 366 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 285 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 894 milyon 594 bin 915,92 lira, işlem miktarı ise 900,53 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 975 milyon 822 bin 716,33 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış4.285.000,003.385,00
 En Düşük4.330.063,503.418,00
 En Yüksek4.366.000,003.432,00
 Kapanış4.366.000,003.425,00
 Ağırlıklı Ortalama4.338.626,173.425,46
 Toplam İşlem Hacmi (TL)3.894.594.915,92 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)900,53 
 Toplam İşlem Adedi59 

 

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Yabancı yatırımcının Mayıs'ta en çok aldığı 10 hisse
Beşiktaş'tan KAP'a Papara açıklaması
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Ülker'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
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