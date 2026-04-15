Kaçkar Turizm Fuarı başlıyor

Rize ve Artvin Valiliklerinin himayesinde, Rizem Kültür ve Turizm Derneği’nin destekleriyle hayata geçirilen dev organizasyon, 17-18 Nisan 2026 tarihlerinde Rize Merkez Çay Çarşısı Etkinlik Alanı’nda kapılarını açacak.

“Discover Kaçkar” Stratejisi ile Sürdürülebilir Turizm Hamlesi

Fuar, bölgenin turizm değerlerini tespit ederek etkin bir şekilde tanıtmayı amaçlayan “Discover Kaçkar” stratejisinin en önemli ayağını oluşturuyor. Sadece bir tanıtım etkinliği olmanın ötesinde; doğa, kültür ve gastronomi turizmine odaklanan fuar, sektör paydaşları arasında güçlü bir iş birliği kültürü inşa etmeyi hedefliyor. İki gün sürecek etkinlik programında; sürdürülebilir turizm temalı paneller, spor turizmi tanıtımları ve bölgenin ruhunu yansıtan etkinlik sokakları ziyaretçilerle buluşacak.

Dev Katılım ve B2B Görüşmelerle Ekonomik Kalkınma

Bölge ekonomisine ve turizmdeki dönüşüm sürecine doğrudan katkı sağlaması beklenen fuarda, 150 katılımcı firma stant açacak. Organizasyon kapsamında; 200’den fazla yabancı, 500’ün üzerinde yerli seyahat acentesi ile 1000’i aşkın turizm profesyonelinin bir araya gelmesi bekleniyor. Ayrıca planlanan 450 B2B iş görüşmesi ile yatırımcıların dikkati Doğu Karadeniz’e çekilerek kalıcı ticari ortaklıkların temeli atılacak.

Tanıtım Turları ile Yerinde Deneyim

Fuarın en dikkat çekici bölümlerinden biri olan “Famtrip” programı kapsamında, 264 yerli ve yabancı sektör temsilcisi Rize ve Artvin’in en önemli turizm destinasyonlarını yerinde inceleme fırsatı bulacak. Toplamda 3.000’in üzerinde bireysel katılımın öngörüldüğü organizasyon, görkemli bir gala programı ve tanıtım etkinlikleriyle turizm dünyasına damga vuracak.

