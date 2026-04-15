  LGS başvuruları ne zaman bitiyor? 2026 LGS ne zaman, hangi tarihte?

LGS başvuruları ne zaman bitiyor? 2026 LGS ne zaman, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelen açıklamayla normal şartlarda 10 Nisan’da sona ermesi beklenen başvuru süresi, bakanlığın kararıyla uzatıldı. Peki LGS başvuruları ne zaman bitiyor? 2026 LGS ne zaman, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelen son dakika duyurusuyla, LGS başvuru sürecinde kritik bir ek süre kararı alındı. 15 Nisan 2026 saat 23:14 itibarıyla, başvurusunu henüz yapmamış olan öğrenciler için sistemin kapanmasına az bir zaman kaldı.

Başvuru ve Onay İçin Son Durum

Mağduriyet yaşanmaması adına uzatılan süreçte saatler büyük önem taşıyor:

Öğrenci Başvuruları: Bugün (15 Nisan Çarşamba) saat 23.59’a kadar e-Okul üzerinden devam edecek.

Okul Müdürlüğü Onayları: Okul yönetimleri için onay süreci yarın, yani 16 Nisan Perşembe saat 23.59’a kadar uzatıldı.

LGS 2026 Güncel Sınav Takvimi

MEB’in son açıklamasıyla birlikte sınav tarihi ve giriş belgesi süreçleri şu şekilde netleşti:

Giriş Belgelerinin İlanı: 3 Haziran 2026 (Fotoğraflı belgeler bu tarihten itibaren erişime açılacak).

Sınav Tarihi: 13 Haziran 2026 Cumartesi.

Sınav Oturumları:

1. Oturum (Sözel): 09.30

2. Oturum (Sayısal): 11.30

Sınav Hakkında Hatırlatmalar

Katılım Durumu: LGS kapsamındaki merkezî sınava katılım isteğe bağlıdır. Ancak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve proje okullarına yerleşmek isteyen öğrencilerin bu sınava girmesi gerekmektedir.

Belge Kontrolü: 3 Haziran’dan itibaren yayınlanacak olan sınav giriş belgelerinin fotoğraflı olması ve okul müdürlüğü tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvuru Kanalı: Tüm işlemler e-Okul platformu üzerinden yürütülmektedir.
