LGS başvuruları ne zaman bitiyor? 2026 LGS ne zaman, hangi tarihte?

Sınav Hakkında Hatırlatmalar

Katılım Durumu: LGS kapsamındaki merkezî sınava katılım isteğe bağlıdır. Ancak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve proje okullarına yerleşmek isteyen öğrencilerin bu sınava girmesi gerekmektedir.

Belge Kontrolü: 3 Haziran’dan itibaren yayınlanacak olan sınav giriş belgelerinin fotoğraflı olması ve okul müdürlüğü tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvuru Kanalı: Tüm işlemler e-Okul platformu üzerinden yürütülmektedir.