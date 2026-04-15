YDS ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM 2026 YDS sonuçlarında

ÖSYM tarafından paylaşılan güncel takvim bilgilerine göre, 5 Nisan'da gerçekleştirilen 2026-YDS/1 sınavı için sonuç süreci netleşti.

2026-YDS/1 Sonuç Tarihi

Adayların dil tazminatı, lisansüstü eğitim veya akademik kadro başvurularında kullanacağı puanlar şu tarihte ilan edilecek:

Sonuç Açıklanma Tarihi: 30 Nisan 2026 Perşembe

Sonuçlar Nasıl Görüntülenir?

Sonuçlar açıklandığı andan itibaren adaylar kağıt ortamında bir belge beklemeksizin dijital kanallar üzerinden puanlarını öğrenebilecekler:

Resmi Web Sitesi: sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yaparak.

Mobil Uygulama: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden anlık bildirim alarak.

e-Devlet: e-Devlet kapısı üzerinden ÖSYM sonuç sorgulama hizmetini kullanarak.