YDS ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM 2026 YDS sonuçlarında

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) 5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından yayınlanan yıllık sınav takvimi doğrultusunda sonuçların ilan edileceği tarih netleşmiş durumda.
2026-YDS/1 Sonuç Tarihi
Adayların dil tazminatı, lisansüstü eğitim veya akademik kadro başvurularında kullanacağı puanlar şu tarihte ilan edilecek:
Sonuç Açıklanma Tarihi: 30 Nisan 2026 Perşembe
Sonuçlar Nasıl Görüntülenir?
Sonuçlar açıklandığı andan itibaren adaylar kağıt ortamında bir belge beklemeksizin dijital kanallar üzerinden puanlarını öğrenebilecekler:
Resmi Web Sitesi: sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yaparak.
Mobil Uygulama: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden anlık bildirim alarak.
e-Devlet: e-Devlet kapısı üzerinden ÖSYM sonuç sorgulama hizmetini kullanarak.
Puanlama ve Seviye Tablosu
YDS sonuçları 100 üzerinden değerlendirilir ve alınan puana göre adaylar şu dil seviyelerine yerleştirilir:
|Puan Aralığı
|Dil Seviyesi
|90 - 100
|A Seviyesi
|80 - 89
|B Seviyesi
|70 - 79
|C Seviyesi
|60 - 69
|D Seviyesi
|50 - 59
|E Seviyesi
Unutulmaması Gerekenler
İtiraz Süreci: Sonuçların açıklanmasının ardından, puanında hata olduğunu düşüren adaylar ÖSYM'nin belirlediği süre (genellikle 10 gün) içerisinde resmi itiraz dilekçesi ile başvuruda bulunabilirler.
Geçerlilik Süresi: Akademik başvurularda YDS puanı genellikle süresiz kabul edilse de, dil tazminatı ve bazı kurum içi yükselmelerde puanın geçerlilik süresi 5 yıldır.