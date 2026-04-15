YDS ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM 2026 YDS sonuçlarında

5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) sonrası, adayların puanlarını öğrenmek için geri sayımı devam ediyor. Gözler ÖSYM 2026 YDS sonuçlarında. Peki YDS ne zaman açıklanacak?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) 5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından yayınlanan yıllık sınav takvimi doğrultusunda sonuçların ilan edileceği tarih netleşmiş durumda. 

ÖSYM tarafından paylaşılan güncel takvim bilgilerine göre, 5 Nisan'da gerçekleştirilen 2026-YDS/1 sınavı için sonuç süreci netleşti. 

2026-YDS/1 Sonuç Tarihi

Adayların dil tazminatı, lisansüstü eğitim veya akademik kadro başvurularında kullanacağı puanlar şu tarihte ilan edilecek:

Sonuç Açıklanma Tarihi: 30 Nisan 2026 Perşembe

 Sonuçlar Nasıl Görüntülenir?

Sonuçlar açıklandığı andan itibaren adaylar kağıt ortamında bir belge beklemeksizin dijital kanallar üzerinden puanlarını öğrenebilecekler:

Resmi Web Sitesi: sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yaparak.

Mobil Uygulama: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden anlık bildirim alarak.

e-Devlet: e-Devlet kapısı üzerinden ÖSYM sonuç sorgulama hizmetini kullanarak.

Puanlama ve Seviye Tablosu

YDS sonuçları 100 üzerinden değerlendirilir ve alınan puana göre adaylar şu dil seviyelerine yerleştirilir:

Puan AralığıDil Seviyesi
90 - 100A Seviyesi
80 - 89B Seviyesi
70 - 79C Seviyesi
60 - 69D Seviyesi
50 - 59E Seviyesi

Unutulmaması Gerekenler

İtiraz Süreci: Sonuçların açıklanmasının ardından, puanında hata olduğunu düşüren adaylar ÖSYM'nin belirlediği süre (genellikle 10 gün) içerisinde resmi itiraz dilekçesi ile başvuruda bulunabilirler.

Geçerlilik Süresi: Akademik başvurularda YDS puanı genellikle süresiz kabul edilse de, dil tazminatı ve bazı kurum içi yükselmelerde puanın geçerlilik süresi 5 yıldır.
