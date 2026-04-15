Halkbank personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Halkbank personel alımı sınavı ne zaman?

Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Başvurusu onaylanan adaylar, sınav yerlerini ve saat detaylarını içeren belgelerini Anadolu Üniversitesi’nin aday işlemleri sistemi üzerinden temin edecekler:

Adres: ais.anadolu.edu.tr

Giriş: T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak belgenizi yazdırabilirsiniz. Sınav günü bu belgenin yanınızda olması zorunludur.

Sınav Merkezleri

Sınav, Türkiye genelinde belirlenen 11 ildeki 12 merkezde eş zamanlı olarak yapılacak. İşte o şehirler:

İstanbul (Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere iki merkez)

Ankara, İzmir, Bursa, Adana

Denizli, Samsun, Trabzon

Diyarbakır, Erzurum, Malatya