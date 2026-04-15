  • Halkbank personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Halkbank personel alımı sınavı ne zaman?

Halkbank personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Halkbank personel alımı sınavı ne zaman?

Halkbank bünyesinde kariyer yapmayı hedefleyen binlerce aday için başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler sınav takvimi ve değerlendirme aşamalarına çevrildi. Peki Halkbank personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Halkbank personel alımı sınavı ne zaman?

Ekonomist
Halkbank personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Halkbank personel alımı sınavı ne zaman?

Halkbank’ın 2026 yılı istihdam planlaması kapsamında duyurduğu 700 kişilik dev kadro için başvuru süreci resmen sona erdi. Bankacılık kariyerine adım atmak isteyen adaylar için şimdi en kritik aşama olan yazılı sınav ve mülakat hazırlıkları başlıyor.

Halkbank’ın 700 kişilik dev istihdam süreci için takvim artık tamamen netleşmiş durumda. 15 Nisan 2026 itibarıyla başvurularını tamamlayan adaylar için kritik viraja girildi. Bankacılık kariyerine adım atacak adayların önünde sadece 11 gün kaldı.

Kritik Tarihler Takvimi

Sınav süreci oldukça hızlı ilerleyecek, bu tarihleri ajandanıza not etmenizde fayda var:

20 Nisan 2026 Pazartesi: Sınav Giriş Belgeleri erişime açılacak.

26 Nisan 2026 Pazar (Saat 14.00): Yazılı Giriş Sınavı gerçekleştirilecek.

Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Başvurusu onaylanan adaylar, sınav yerlerini ve saat detaylarını içeren belgelerini Anadolu Üniversitesi’nin aday işlemleri sistemi üzerinden temin edecekler:

Adres: ais.anadolu.edu.tr

Giriş: T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak belgenizi yazdırabilirsiniz. Sınav günü bu belgenin yanınızda olması zorunludur.

 Sınav Merkezleri

Sınav, Türkiye genelinde belirlenen 11 ildeki 12 merkezde eş zamanlı olarak yapılacak. İşte o şehirler:

İstanbul (Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere iki merkez)

Ankara, İzmir, Bursa, Adana

Denizli, Samsun, Trabzon

Diyarbakır, Erzurum, Malatya

 

 

Kadro Bazlı Hatırlatmalar

Toplam 700 kişilik alımda kontenjanların branşlara göre dağılımı şu şekilde gerçekleşecek:

Müfettiş Yardımcısı: 45 Kişi

Uzman Yardımcısı: 250 Kişi

Servis Görevlisi: 380 Kişi

İç Kontrolör Yardımcısı: 25 Kişi

 Sınav Öncesi Son Tüyolar

Zamanlama: Sınavın Pazar günü saat 14.00’te başlayacak olması, ulaşım açısından bir avantaj sağlasa da sınav merkezine en az 1 saat önce gitmeniz güvenlik kontrolleri için önemlidir.

Belge Kontrolü: Sınav giriş belgenizin yanı sıra güncel fotoğraflı bir kimlik kartı (veya pasaport/sürücü belgesi) bulundurmayı unutmayın.

Puanlama: Halkbank sınavlarında genellikle yanlışlar doğruları etkilemese de, her bölümden (Genel Yetenek/Alan) baraj puanları almanız gerekebileceğini göz önünde bulundurarak süre yönetiminizi iyi yapın.
