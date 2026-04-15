Okullar ne zaman kapanacak? 2026 Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının son düzlüğüne girilmiş durumda. 15 Nisan 2026 itibarıyla öğrencilerin yaz tatiline kavuşmasına yaklaşık iki buçuk aylık bir süre kaldı.

Yaz Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Bu yıl eğitim maratonu Haziran ayının son haftasında noktalanıyor:

Karne Günü: 26 Haziran 2026 Cuma

Yaz Tatili Başlangıcı: 27 Haziran 2026 Cumartesi

Öğrenciler için ders zili son kez 26 Haziran'da çalacak olsa da, 15-19 Haziran tarihleri arasındaki "Yıl Sonu Faaliyet Haftası" ile okullarda dersler yerine sosyal ve kültürel etkinliklere ağırlık verilecek.