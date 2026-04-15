Okullar ne zaman kapanacak? 2026 Yaz tatili ne zaman başlıyor?

15 Nisan 2026 itibarıyla bahar döneminin ikinci yarısına girilirken, tatil planları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre okulların ne zaman kapanacağı da belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının son düzlüğüne girilmiş durumda. 15 Nisan 2026 itibarıyla öğrencilerin yaz tatiline kavuşmasına yaklaşık iki buçuk aylık bir süre kaldı.
Yaz Tatili Ne Zaman Başlıyor?
Bu yıl eğitim maratonu Haziran ayının son haftasında noktalanıyor:
Karne Günü: 26 Haziran 2026 Cuma
Yaz Tatili Başlangıcı: 27 Haziran 2026 Cumartesi
Öğrenciler için ders zili son kez 26 Haziran'da çalacak olsa da, 15-19 Haziran tarihleri arasındaki "Yıl Sonu Faaliyet Haftası" ile okullarda dersler yerine sosyal ve kültürel etkinliklere ağırlık verilecek.
Okullar Kapanmadan Önceki Resmi Tatiller
Haziran sonuna kadar öğrencileri ve çalışanları sevindirecek birkaç mola günü daha bulunuyor:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe günü (Resmi tatil).
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cuma günü (Resmi tatil - Hafta sonu ile birleşiyor).
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı günü (Resmi tatil).
Öğretmenler İçin Seminer Dönemi
Eğitim yılı öğrenciler için 26 Haziran'da bitse de, öğretmenler için mesleki gelişim süreci devam edecek. Haziran ayının son haftasında gerçekleştirilecek olan seminer çalışmalarıyla öğretmenler dönemin yorgunluğunu atmadan önce yeni eğitim dönemine hazırlık yapacaklar.
2026-2027 Okullar Ne Zaman Açılacak?
Henüz MEB tarafından yeni dönemin kesin tarihi duyurulmasa da, geleneksel takvim doğrultusunda okulların Eylül ayının ikinci haftasında açılması bekleniyor.