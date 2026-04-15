ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 ATA AÖF Bahar vize sınavları ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bünyesinde eğitim gören binlerce öğrenci için beklenen gün geldi. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 ATA AÖF Bahar vize sınavları ne zaman?

Ekonomist
[email protected]

2025-2026 eğitim-öğretim yılı Bahar Dönemi akademik takvimi netleşirken, öğrencilerin en çok merak ettiği vize (ara sınav) yerleri de erişime açıldı.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025-2026 Bahar Dönemi vize maratonu için tüm detaylar netleşti. 15 Nisan 2026 itibarıyla öğrenciler, sınav giriş belgelerine ulaşarak hazırlıklarını bu bilgiler doğrultusunda tamamlayabilirler.

Sınav Giriş Belgesi ve Erişim

Sınav yerlerinizi öğrenmek ve giriş belgenizi almak için iki ana kanalı kullanabilirsiniz:

OBS Üzerinden: obs.atauni.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle "Duyurular" kısmından.

ÖYS Üzerinden: Öğrenme Yönetim Sistemi aracılığıyla.

📍 Kolay Ulaşım: Giriş belgenizdeki karekodlar, sınava gireceğiniz binanın tam adresini harita üzerinden görüntülemenizi sağlar.

ATA AÖF 2026 Güncel Sınav Takvimi

Sınav TürüOturumTarihSaat
Ara (Vize) SınavıI. Oturum18 Nisan 202609:30
 II. Oturum18 Nisan 202614:00
 III. Oturum19 Nisan 202615:00
Final SınavıI. Oturum13 Haziran 202615:00
 II. / III. Oturum14 Haziran 202609:30 / 14:00
Bütünleme 25-26 Temmuz 2026-

Sınav Uygulama Kuralları

Süre: Her ders için 30 dakika sınav süreniz bulunmaktadır.

Geç Kalma: Sınavın ilk 15 dakikası içinde gelenler alınır (ek süre verilmez), sonrasında gelenler kesinlikle alınmaz.

Puanlama: Vize sınavı başarı notuna %30 etki eder. 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

 Yanınızda Bulunması Gerekenler

Sınav binasına girerken şu belgelerden biri eksik olursa sınava alınmayacağınızı unutmayın:

Sınav Giriş Belgesi (OBS'den alınan çıktı).

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Sürücü Belgesi).

Kırtasiye: Yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi.
