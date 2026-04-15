ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 ATA AÖF Bahar vize sınavları ne zaman?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı Bahar Dönemi akademik takvimi netleşirken, öğrencilerin en çok merak ettiği vize (ara sınav) yerleri de erişime açıldı.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025-2026 Bahar Dönemi vize maratonu için tüm detaylar netleşti. 15 Nisan 2026 itibarıyla öğrenciler, sınav giriş belgelerine ulaşarak hazırlıklarını bu bilgiler doğrultusunda tamamlayabilirler.
Sınav Giriş Belgesi ve Erişim
Sınav yerlerinizi öğrenmek ve giriş belgenizi almak için iki ana kanalı kullanabilirsiniz:
OBS Üzerinden: obs.atauni.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle "Duyurular" kısmından.
ÖYS Üzerinden: Öğrenme Yönetim Sistemi aracılığıyla.
📍 Kolay Ulaşım: Giriş belgenizdeki karekodlar, sınava gireceğiniz binanın tam adresini harita üzerinden görüntülemenizi sağlar.
ATA AÖF 2026 Güncel Sınav Takvimi
|Sınav Türü
|Oturum
|Tarih
|Saat
|Ara (Vize) Sınavı
|I. Oturum
|18 Nisan 2026
|09:30
|II. Oturum
|18 Nisan 2026
|14:00
|III. Oturum
|19 Nisan 2026
|15:00
|Final Sınavı
|I. Oturum
|13 Haziran 2026
|15:00
|II. / III. Oturum
|14 Haziran 2026
|09:30 / 14:00
|Bütünleme
|25-26 Temmuz 2026
|-
Sınav Uygulama Kuralları
Süre: Her ders için 30 dakika sınav süreniz bulunmaktadır.
Geç Kalma: Sınavın ilk 15 dakikası içinde gelenler alınır (ek süre verilmez), sonrasında gelenler kesinlikle alınmaz.
Puanlama: Vize sınavı başarı notuna %30 etki eder. 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.
Yanınızda Bulunması Gerekenler
Sınav binasına girerken şu belgelerden biri eksik olursa sınava alınmayacağınızı unutmayın:
Sınav Giriş Belgesi (OBS'den alınan çıktı).
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Sürücü Belgesi).
Kırtasiye: Yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi.