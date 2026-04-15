EKPSS 2026 ne zaman yapılacak? EKPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2026-EKPSS) girecek adayların sınava girecekleri binaları kontrol etmeleri ve giriş belgelerini hazırlamaları için kısıtlı bir zaman kaldı.
2026-EKPSS Sınavı ne zaman, saat kaçta?
Sınav, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak şu program dahilinde uygulanacaktır:
Sınav Tarihi: 19 Nisan 2026 Pazar
Sınav Başlangıç Saati: 10:15
Kritik Kapı Kapanış Saati: Saat 10:00'dan sonra adaylar sınav binalarına kesinlikle alınmayacaktır.
Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır? (Adım Adım)
Hatırlatmak gerekirse, sınav giriş belgeleri adreslere posta yoluyla gönderilmemektedir. Belgenizi şu şekilde temin etmelisiniz:
Giriş: ais.osym.gov.tr adresine gidin.
Kimlik: T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifreniz (veya e-Devlet şifresi) ile giriş yapın.
Belge: "Başvurularım/İşlemler" sekmesinden 2026-EKPSS'yi seçerek belgenizin dökümünü alın.
Kontrol: Belgenin ön veya arka yüzünde kalemle yazılmış bir not, işaret veya karalama bulunmamasına dikkat edin.
Sınav Günü Yanınızda Bulunması Gerekenler
Sınava giriş için şu iki belgenin aslı zorunludur:
2026-EKPSS Sınav Giriş Belgesi.
Geçerli Kimlik Belgesi: Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı veya süresi geçerli Pasaport. (Sürücü belgesi veya mesleki kimlik kartları kabul edilmemektedir.)
Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM'nin takvimine göre adaylar, heyecanla bekledikleri sonuçlara Mayıs ayı ortasında kavuşacaklar:
Sonuç Tarihi: 14 Mayıs 2026 Perşembe
Erişim Kanalı: ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr)
Adaylar İçin Önemli Notlar
Ulaşım: Sınava gireceğiniz okulu daha önce görmediyseniz, sınav sabahı bir aksilik yaşamamak adına yarın veya ertesi gün okulun konumunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır.
Ek Süre ve Yardımcı: Sınav giriş belgenizde tanımlanmış olan okuyucu, işaretleyici veya ek süre gibi özel durumların doğruluğunu mutlaka kontrol edin.
Kurşun Kalem ve Silgi: ÖSYM her sınavda olduğu gibi adaylara gerekli kırtasiye malzemelerini (kalem, silgi, kalemtıraş) sınav salonunda temin edecektir.