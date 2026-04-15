EKPSS 2026 ne zaman yapılacak? EKPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Adaylar İçin Önemli Notlar

Ulaşım: Sınava gireceğiniz okulu daha önce görmediyseniz, sınav sabahı bir aksilik yaşamamak adına yarın veya ertesi gün okulun konumunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

Ek Süre ve Yardımcı: Sınav giriş belgenizde tanımlanmış olan okuyucu, işaretleyici veya ek süre gibi özel durumların doğruluğunu mutlaka kontrol edin.

Kurşun Kalem ve Silgi: ÖSYM her sınavda olduğu gibi adaylara gerekli kırtasiye malzemelerini (kalem, silgi, kalemtıraş) sınav salonunda temin edecektir.