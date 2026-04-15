Yarın okullar tatil mi? 16 Nisan Ankara, İstanbul okullar tatil mi?

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen ve tüm ülkeyi yasa boğan üzücü olayların ardından, eğitim camiasındaki yas ve güvenlik önlemleri nedeniyle valiliklerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.
1 Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi?
Kahramanmaraş Valiliği Açıklaması
Kahramanmaraş Valiliği, Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan trajik olayın ardından il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.
Tatil Tarihleri: 16 Nisan Perşembe ve 17 Nisan Cuma.
Kapsam: Kahramanmaraş il genelindeki tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler.
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere diğer illerimizde yarın (16 Nisan) okulların tatil edilmesine yönelik herhangi bir resmi valilik kararı yoktur. Eğitim-öğretim normal akışında devam edecektir.
Sendikaların "İş Bırakma" Kararı
Resmi tatil olmasa da, öğretmen sendikalarının bu olaylara tepki olarak aldığı ortak eylem kararları yarın okullardaki ders işleyişini etkileyebilir:
Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim-İş ve Eğitim Gücü Sen: 16 Nisan Perşembe günü Türkiye genelinde tam gün iş bırakma kararı almıştır.
Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Sen: Bu sendikalar da basın açıklamaları ve derslere girmeme gibi çeşitli eylem takvimleri açıklamışlardır.
Kahramanmaraş dışındaki illerde okullar resmi olarak açık olsa da, öğretmenlerinizin sendikal eylemlere katılım durumuna göre bazı dersler boş geçebilir veya ders işlenmeyebilir. Velilerin ve öğrencilerin sosyal medyadaki bilgi kirliliği yerine, durumu teyit etmek için okul yönetiminden bilgi alması en sağlıklı yol olacaktır.