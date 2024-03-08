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  • Altının ons fiyatı rekor serisini 4. güne taşıdı

Altının ons fiyatı rekor serisini 4. güne taşıdı

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bankanın bu yıl faiz oranlarını muhtemelen düşüreceğini yinelemesinin ardından 2 bin 169 dolara yaklaşarak rekor yeniledi.

08 Mart 2024 | 14:06
Altının ons fiyatı rekor serisini 4. güne taşıdı

Kıymetli metalin onsu dün 2 bin 164 dolara yükselerek rekor seviyeye ulaşırken, bugün de 2 bin 169 dolara yaklaştı.

Altının ons fiyatının art arda dört gündür rekor tazelemesi dikkati çekiyor. Altın fiyatı Aralık 2023 başında rekor kırarak ons başına 2 bin 135 dolara kadar yükselirken, o zamandan beri fiyat yaklaşık 2 bin doların üzerinde kaldı.

Gram altın ise 2164 TL'den satılıyor. 

Analistler, yüksek faiz oranlarının altın fiyatı üzerinde baskı oluşturduğunu, buna karşın altının dün Fed’in bu yıl faiz oranlarını muhtemelen düşüreceğini yinelemesinden destek aldığını belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell, dünkü açıklamasında faiz indirimine başlamak için ihtiyaç duydukları enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düştüğüne dair güveni kazanmaya "uzak olmadıklarını" ifade etti.

Değerli metalin sürekli bir gelir getirmediğini hatırlatan analistler, ABD tahvilleri gibi güvenli kabul edilen diğer varlıklarla karşılaştırıldığında, böyle bir ortamda daha az cazip hale geldiğini ifade etti.

Merkez bankalarının altın alımlarının 2 yıldır rekor düzeyde seyretmesi dikkati çekerken, Dünya Altın Konseyi’ne göre altın fiyatlarının ivmelenmesine yaklaşık yüzde 10 ila 15 oranında katkı sağlıyor.

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