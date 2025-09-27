Borsa, altın, dolar, euro... Haftanın kazandıranı

- BIST 100 endeksi, en düşük 11.133,23 puanı ve en yüksek 11.540,66 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,27 altında 11.151,20 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,18 artışla 5 bin 30 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,16 yükselişle 33 bin 951 liraya çıktı.
- Geçen hafta sonu 8 bin 165 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,18 artarak 8 bin 425 liraya yükseldi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,46 artarak 41,5720 lira olurken, avro yüzde 0,15 düşerek 48,6230 liraya indi.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,74, emeklilik fonları yüzde 1,43 değer kazandı.
- Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar, yüzde 2,74 ile "kıymetli maden" fonları oldu.