İBB burs başvuruları ne zaman bitiyor? İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için öğrencilere yönelik burs başvurularını almaya devam ediyor. Üniversite öğrencileri için önemli bir destek olan burslara yoğun ilgi gösteriliyor

İBB burs başvuruları takvimi şu şekildedir:

Başlangıç Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı (Saat 09.00 itibarıyla)

Bitiş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma

Öğrencilerin, mağduriyet yaşamamaları adına başvurularını 17 Ekim Cuma gününe kadar tamamlamaları ve istenen tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde sisteme yüklemeleri büyük önem taşımaktadır.