İBB burs başvuruları ne zaman bitiyor? İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), her yıl olduğu gibi bu yıl da yükseköğrenim öğrencilerine önemli bir burs fırsatı sunuyor. Genç Üniversiteli adı verilen bu eğitim desteğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin sağlaması gereken temel koşullar bulunuyor.
İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için öğrencilere yönelik burs başvurularını almaya devam ediyor. Üniversite öğrencileri için önemli bir destek olan burslara yoğun ilgi gösteriliyor
İBB burs başvuruları takvimi şu şekildedir:
Başlangıç Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı (Saat 09.00 itibarıyla)
Bitiş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma
Öğrencilerin, mağduriyet yaşamamaları adına başvurularını 17 Ekim Cuma gününe kadar tamamlamaları ve istenen tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde sisteme yüklemeleri büyük önem taşımaktadır.
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağına dair net bir tarih ise henüz paylaşılmadı. Ancak kaynaklara göre, önceki yıllarda sonuçlar genellikle Aralık ayının ortalarına doğru açıklanmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan Genç Üniversiteli eğitim desteğinin miktarı resmî web sitesinde açıklandı.