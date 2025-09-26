Adalet Bakanlığı promosyon yattı mı? 2025 Adalet Bakanlığı promosyonu son durum

Adalet Bakanlığı personeli tarafından uzun süredir büyük bir heyecanla beklenen banka promosyonu protokolü nihayet imzalandı. Bakanlık ile Vakıfbank arasında gerçekleştirilen görüşmeler, anlaşmayla sonuçlandı.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasında imzalanan ve kişi başı 99.500 TL olarak belirlenen rekor banka promosyonunun ödeme tarihi belli oldu. Bakanlık personeli, 3 yıllık dönemi kapsayan bu ödemeyi tek seferde alacak.

İhale sonucunda belirlenen promosyon bedeli, adalet teşkilatında görev yapan personele 30 Eylül 2025 tarihine kadar ödenecek. Ödemenin detayları ise şu şekildedir:

Miktar: Her bir personele 99.500 TL (3 yıllık promosyon bedeli).

Ödeme Şekli: Tek seferde, peşin ve eşit olarak yapılacaktır.

Kesinti Durumu: Ödemelerden hiçbir kesinti yapılmayacaktır.

Bu anlaşma, Adalet Bakanlığı personelinin uzun süredir beklediği önemli bir maddi destek sağlarken, 30 Eylül tarihine kadar tüm ödemelerin tamamlanması planlanmaktadır.

ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra birimleri ile tüm adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın belirlenmesi amacıyla düzenlenen banka promosyonu ihalesi tamamlandı. İhaleyi, en yüksek teklifi veren Vakıfbank kazandı.

İhalenin ilk oturumu 18 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirildi. İlk turlarda bankaların teklifleri şu şekildeydi:

Yapı ve Kredi Bankası: 80.000 TL

Türkiye İş Bankası: 85.000 TL

Vakıflar Bankası: 90.000 TL

Vakıfbank'ın 90.000 TL'lik bu teklifi üzerine diğer bankalar ihaleden çekildi.

İhalenin Vakıfbank üzerinde kalmasının ardından, Adalet Bakanlığı temsilcileri ile Büro Memur-Sen ve Koop-İş Sendikası yetkililerinin katılımıyla Vakıfbank yetkilileri arasında görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler sonucunda banka, promosyon teklifini revize etti.

Anlaşmaya göre, Adalet Bakanlığı personeline peşin ve tek seferde ödenmek üzere kişi başı 99.500 TL promosyon bedeli ödenecektir. İhale, Vakıfbank'ın bu rekor teklifi üzerinden sonuçlandırılmıştır.

Adalet Bakanlığı'nın bu promosyon anlaşması, kamu kurumları arasında en yüksek ödemelerden biri olarak kayıtlara geçti. Promosyon ödemelerinin takvimine dair resmi duyurunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.