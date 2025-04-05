Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans

Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti

Sabancı Holding (SAHOL) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman?

Aygaz 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?

Ford (FROTO) temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?

Tofaş (TOASO) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?