Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans

- BIST 100 endeksi, en düşük 9.339,67 puanı ve en yüksek 9.643,17 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,90 altında 9.379,83 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,80 azalışla 3 bin 720 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,77 düşüşle 25 bin 180 liraya indi.
- Geçen hafta sonu 6 bin 281 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,73 azalarak 6 bin 235 liraya geriledi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 artarak 38,0140 liraya, avro yüzde 1,81 artışla 41,8720 liraya çıktı.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, emeklilik fonları yüzde 0,28 değer kazandı.
- Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,91 ile "kıymetli maden" fonları oldu.