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Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,90 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,01, avro/TL yüzde 1,81 artış, altının gram fiyatı ise yüzde 0,80 azalış kaydetti.

05 Nisan 2025 | 09:42
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
  • BIST 100 endeksi, en düşük 9.339,67 puanı ve en yüksek 9.643,17 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,90 altında 9.379,83 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,80 azalışla 3 bin 720 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,77 düşüşle 25 bin 180 liraya indi.
  • Geçen hafta sonu 6 bin 281 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,73 azalarak 6 bin 235 liraya geriledi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 artarak 38,0140 liraya, avro yüzde 1,81 artışla 41,8720 liraya çıktı.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, emeklilik fonları yüzde 0,28 değer kazandı.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,91 ile "kıymetli maden" fonları oldu.
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  • ALTIN GRAM - TL 3710,38 -2,32%
  • ALTIN ONS 3037,42 -2,46%
  • BIST 100 9379,83 -1,1%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,999 0,643%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,42305 0,95238%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 84,5 0,5021%
  • DOLAR/TURK LIRASI 37,9947 0,1434%
  • EURO/DOLAR 1,0964 -0,8196%
  • EURO/TURK LIRASI 41,6192 -0,749%
  • STERLIN/DOLAR 1,29013 -1,51868%
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Trump'a göre piyasalar patlayacak, borsa patlayacak
Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti
Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
Sabancı Holding (SAHOL) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman?
Aygaz 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Ford (FROTO) temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Tofaş (TOASO) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
ASELSAN 52,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (3 Nisan)
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var
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Tüpraş temettü ödeme tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
GERİ
İLERİ
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