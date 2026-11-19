Merkez Bankası'nın aralık ayında açıklayacağı faiz kararına ilişkin piyasa beklentilerinde indirim öne çıkıyor. TCMB'nin 13 Kasım'da yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, aralık ayı politika faizi beklentisi yüzde 35 olarak kaydedildi. Mevcut politika faizinin yüzde 36 seviyesinde olduğu dikkate alındığında, bu tahmin 100 baz puanlık indirime işaret ediyor.

Ekonomistler ve finans kuruluşlarının değerlendirmelerinde de faiz indirimi ihtimali ağırlık kazanırken, enflasyon görünümü ve küresel ekonomik riskler nedeniyle faizlerin sabit tutulabileceği de değerlendiriliyor.