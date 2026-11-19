Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aralık ayında açıklayacağı faiz kararı, ekonomi piyasasının gündeminde yer alıyor. Para Politikası Kurulunun (PPK) enflasyon görünümü ve küresel ekonomik gelişmeleri değerlendirerek vereceği karar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Peki, Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı hangi tarihte yapılacak, faiz beklentileri ne yönde? İşte merak edilen ayrıntılar...
1 Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 10 Aralık 2026 Perşembe günü düzenlenecek.
Toplantıda alınacak faiz kararının aynı gün saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.
2 Merkez Bankası kasım ayında faiz kararı açıklayacak mı?
Merkez Bankası'nın kasım ayı programında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bulunmuyor. Bu nedenle kasım ayında politika faizine ilişkin yeni bir karar duyurulmayacak.
3 Merkez Bankası son faiz kararında ne yaptı? Politika faizi yüzde kaç oldu?
TCMB, 22 Ekim'de açıkladığı son faiz kararında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında 100 baz puanlık indirime giderek yüzde 37'den yüzde 36'ya çekmişti.
Aynı toplantıda gecelik borç verme faiz oranı yüzde 40'tan yüzde 39'a, gecelik borçlanma faiz oranı da yüzde 35,5'ten yüzde 34,5'e düşürülmüştü.
4 Merkez Bankası aralık ayı faiz beklentisi ne yönde?
Merkez Bankası'nın aralık ayında açıklayacağı faiz kararına ilişkin piyasa beklentilerinde indirim öne çıkıyor. TCMB'nin 13 Kasım'da yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, aralık ayı politika faizi beklentisi yüzde 35 olarak kaydedildi. Mevcut politika faizinin yüzde 36 seviyesinde olduğu dikkate alındığında, bu tahmin 100 baz puanlık indirime işaret ediyor.
Ekonomistler ve finans kuruluşlarının değerlendirmelerinde de faiz indirimi ihtimali ağırlık kazanırken, enflasyon görünümü ve küresel ekonomik riskler nedeniyle faizlerin sabit tutulabileceği de değerlendiriliyor.