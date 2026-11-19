Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar neticesinde, deniz ve hava ulaştırmacılığı sektörlerinde kullanılan eşyanın gümrük muafiyeti uygulamalarını, yeniden düzenleyen genelgenin yayımlandığı bildirildi.

Sektör temsilcilerinin sahadaki ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak hazırlanan genelgede, Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, deniz ve hava ulaştırmacılığında kullanılan işletme ve donatım malzemelerine ilişkin uygulamaların güncellendiği belirtilen açıklamada, "Yeni düzenleme kapsamında, havacılık ve denizcilik sektörlerinde gerçekleştirilen gümrük işlemlerinde kullanılacak muafiyet kodları, sektör, eşya ve yetkilendirilmiş yararlanıcı kriterleri dikkate alınarak yeniden düzenlendi. Denizcilik sektöründe kullanılan donatım ve işletme malzemeleri, havacılık sektöründe olduğu gibi gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) bazında belirlendi. Böylece eşya tanımlamalarında ve gümrük işlemlerinde standartlaşma sağlandı." ifadesi kullanıldı.

Genelge kapsamında ihtiyaç duyulan teknik düzenlemelerin Bakanlığın "BİLGE" sisteminde tamamlanarak, uygulamaya alındığı aktarılan açıklamada, böylece sektör paydaşlarının gümrük işlemlerini daha şeffaf, hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirmelerine yönelik önemli adım atıldığına işaret edildi.

Sürecin takip edilmesi için uygulama broşürü yayımlandı

Düzenlemenin sorunsuz şekilde uygulanabilmesi için yetkili kurumlarca gerçekleştirilen başvuruların ardından, firmaların vergi numaralarının sistemle doğru şekilde ilişkilendirilmesi, gümrük beyannamelerinde uygun muafiyet kodlarının seçilmesi ve izin sürelerine riayet edilmesinin önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muafiyet kapsamında, ithal edilen eşyaların devir, satış, kiralama ve kullanım amacına ilişkin mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmesi gerekiyor. Bakanlığımızca, firmaların ve gümrük müşavirlerinin yeni uygulamaya ilişkin süreçleri kolaylıkla takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan uygulama broşürü de yayımlandı. Bakanlığımız, ilgili kurumlarla işbirliği içinde sektörlerin ihtiyaçlarını gözeten, gümrük işlemlerinde öngörülebilirliği ve etkinliği artıran düzenlemeleri hayata geçirmeye devam etmektedir."