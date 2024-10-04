Borsa, altın, fon, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler

- BIST 100 endeksi, en düşük 8.850,42 ve en yüksek 9.757,93 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,83 değer kaybederek 9.109,34 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,14 azalışla 2 bin 919 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,29 düşüşle 19 bin 994 liraya indi.
- Geçen hafta sonu 5 bin 29 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,24 azalarak 5 bin 17 liraya geriledi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 değer kazanarak 34,2530 liraya çıkarken, avro ise yüzde 1,58 azalışla 37,6180 liraya indi.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,05 ve emeklilik fonları yüzde 2,93 değer kaybetti.
- Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,92 ile "para piyasası" fonları oldu.
-