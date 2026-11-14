Eşine miras baskısı yaptı, boşanma davasında tam kusurlu bulundu! Yargıtay'dan emsal karar

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift Aile Mahkemesi'nde karşılıklı boşanma davası açtı. Tarafları dinleyen mahkeme, davacı - karşı davalı erkeğe, davalı - karşı davacı eşine henüz hayatta olan babasından kalacak miras mallarına ilişkin psikolojik baskı yaptığı, bu baskıyı davalı kadının aile üyelerinin yanında da yaparak onu rencide ettiği gerekçesiyle ağır kusurlu buldu.

Kararda, erkeğin kayınpederine de sürekli bana ‘orayı mı, burayı mı bırakacaksın’ diye baskı yaptığı hatırlatıldı. Miras sebebiyle hem eşini hem de eşinin babasını bunalttığı ve bu baskısının son zamanlarda daha da arttığı, ayrı yaşadıkları dönemde de eşi ve çocuklarıyla ilgilenmediği, çocuklarını görmek için hiç gelmediği dile getirildi.