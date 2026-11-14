Kış lastiği zorunluluğu başlıyor! İşte 2026 ceza ve değişim ücretleri

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor. Uygulama öncesinde araçlarını kış koşullarına hazırlamak isteyen sürücüler lastikçilere yönelirken, işletmelerde yoğunluk yaşanıyor. Özel otomobiller için genel bir kış lastiği zorunluluğu bulunmasa da uzmanlar, soğuk ve yağışlı havalarda sürüş güvenliğini artırmak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla kış lastiği kullanılmasını öneriyor.
1 Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor
15 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek zorunlu kış lastiği uygulamasıyla, kış aylarında trafikte güvenliğin artırılması ve olumsuz hava koşullarından kaynaklanan kazaların azaltılması hedefleniyor. Özel otomobiller için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunmazken, uzmanlar sürüş güvenliği açısından bu araçlarda da kış lastiği tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.
2 Kış lastiği uygulaması ne zaman sona erecek?
Yarın yürürlüğe girecek kış lastiği zorunluluğu, 15 Nisan'a kadar devam edecek. Düzenleme kapsamında, şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçların kış lastiği kullanması gerekecek.
3 Kış lastiği takmama cezası ne kadar?
2026 yılında kış lastiği zorunluluğuna uymayan sürücülere 6 bin lira idari para cezası uygulanıyor. Uygulamanın başlamasına kısa bir süre kala, kış lastiği değişimi için servislere başvuran sürücülerin sayısı artarken, lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.
4 2026 kış lastiği değiştirme ücretleri ne kadar?
Kış lastiği değişiminde sürücülerin ödeyeceği tutar, araçların jant büyüklüğüne göre farklılaşıyor. En düşük sökme-takma bedeli, 13 ila 15 inç arasındaki jantlarda bin 500 lira olarak belirlenirken, 16 ve 17 inçlik jantlarda bu rakam bin 750 liraya çıkıyor. Ücretler, 18 inç için 2 bin lira, 19 inç için 2 bin 250 lira, 20 inç için 2 bin 500 lira ve 21 inç için 3 bin liraya kadar yükseliyor.
Geçtiğimiz yıl 13 ila 16 inç arasındaki jantlarda lastik değişimi için bin 300 lira ödenirken, bu yıl fiyatlarda artış yaşandı.