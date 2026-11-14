Kış lastiği zorunluluğu başlıyor! İşte 2026 ceza ve değişim ücretleri

Kış lastiği değişiminde sürücülerin ödeyeceği tutar, araçların jant büyüklüğüne göre farklılaşıyor. En düşük sökme-takma bedeli, 13 ila 15 inç arasındaki jantlarda bin 500 lira olarak belirlenirken, 16 ve 17 inçlik jantlarda bu rakam bin 750 liraya çıkıyor. Ücretler, 18 inç için 2 bin lira, 19 inç için 2 bin 250 lira, 20 inç için 2 bin 500 lira ve 21 inç için 3 bin liraya kadar yükseliyor.

Geçtiğimiz yıl 13 ila 16 inç arasındaki jantlarda lastik değişimi için bin 300 lira ödenirken, bu yıl fiyatlarda artış yaşandı.