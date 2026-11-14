Microsoft'tan erişim sorununa ilişkin açıklama! Çalışmalar tamamlandı

Microsoft 365, Outlook ve Teams uygulamalarında 70'i aşkın ülkede kullanıcıların karşılaştığı erişim sorunuyla ilgili Microsoft bir açıklama yaptı.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hizmetlerde yaşanan erişim sorununu çözmeye dair çalışmalar tamamlandı.

Açıklamada, sorundan etkilenen müşteriler ve bölgelere hizmetin yeniden sağlanmaya başlandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, konuya ilişkin diğer güncellemelerin, Microsoft 365 Yönetim Merkezi'ndeki "MO1550821" numaralı kayıttan ulaşılabileceği kaydedildi.

Erişim sorunu neden yaşandı?

Microsoft'un Microsoft 365, Outlook ve Teams gibi hizmetlerinde 12 Kasım'da erişim sorunları yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri gelmeye başlamıştı.

Microsoft'tan yapılan önceki açıklamalarda, birden fazla bölgedeki altyapının belirli bölümlerinde yük artışı tespit edildiği ve bu durumun bağlantı hatalarına yol açmış olabileceği belirtilmişti.

Artan yükün trafik artışından kaynaklanmadığı, bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalmasının kalan altyapı üzerindeki yükü artırdığı ifade edilen açıklamalarda, söz konusu sunucuların yeniden hizmete alınması için çalışmalar yürütüldüğü kaydedilmişti.

70'ten fazla ülkedeki kullanıcılar etkilendi

Saatler süren kesinti sırasında 70'ten fazla ülkedeki kullanıcılar erişim sorunları bildirmiş, dünya genelinde kamu kurumları ve şirketlerin faaliyetlerinde aksamalar yaşanmıştı.

Outlook ve Teams gibi iş dünyasında yaygın olarak kullanılan hizmetlerdeki sorunlar, kullanıcıların e-postalarına erişme, takvimlerini yönetme ve çevrim içi toplantı düzenleme gibi işlemlerini aksatmıştı.