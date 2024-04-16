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Citi'den altın tahmini

Citi, altının önümüzdeki 6-18 ay içinde 3.000 dolara yükselebileceğini açıkladı.

16 Nisan 2024 | 09:27
Son Güncellenme: 16 Nisan 2024 | 09:35
Citi'den altın tahmini

Citi Research analistleri bir raporda, altının önümüzdeki 6-18 ay içinde ons başına 3.000 dolara yükselebileceğini söylüyor.

Analistler, altının son yükselişinin jeopolitik gerilimler tarafından kolaylaştırıldığını ve daha derin bir riskten kaçınma ortamının fiyatları daha da artıracağını söylüyor.

Analistler ayrıca değerli metalin ABD faiz oranlarından ve dolardan ayrışmasının güçlü fiziksel tüketim ve merkez bankalarının alımları gibi faktörlerin piyasayı desteklediğini gösterdiğini söylüyor.

Citi, 2024 ve 2025 altın fiyatı tahminlerini sırasıyla yüzde 6,8 artırarak 2.350 dolara, yüzde 40 artırarak 2.875 dolara yükseltti. Spot altın yüzde 0,2 artışla 2.387,92 dolardan işlem görüyor. (Bloomberght)

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