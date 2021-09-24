İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, altın fiyatının 2022 ortasına kadar 1600 dolar/ons seviyesine düşmesini bekliyor.

UBS, mevsimsel talebin Hindistan’da güçlü olmaya devam etmesine karşın, borsa yatırım fonları ve ticari olmayan altın vadelilerden çıkışın etkisi ile altın fiyatlarının gerileyeceğini öngördü.

Altın fiyatının yıl sonunda 1700 dolar/ons olacağını tahmin eden UBS, fiyatın 2022 yılı ortasına kadar ise 1600 dolar/ons seviyesine gerilemesini bekliyor.

Uluslararası piyasalarda spot altın şu sıralarda 1754 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.