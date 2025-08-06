ARA
İktisatçı, yazar Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendi hayatından örnekler verdi, eğitim sistemine ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu.

06 Ağustos 2025 | 14:51
Mahfi Eğilmez'e göre eğitim sistemindeki sorun: "Ben lisedeyken..."

Mahfi Eğilmez'in sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımı şöyle:

Ben lisedeyken (Ankara Atatürk Lisesi) bizim 45 kişilik sınıfta biri takdire biri de teşekküre geçen iki kişi vardı. Sınıfın yarıdan fazlası bütünlemeye kalırdı. Şimdi bakıyorum da takdir, teşekkür getirmeyenler azınlıkta kalıyor, bütünlemeye kalan neredeyse hiç yok. 
Mülkiye'de okurken (1968 - 72) çevremizde Mülkiye'den, ODTÜ'den, Hacettepe Tıp'tan atılmış arkadaşlarımız vardı.

Şimdi öyle bir şey yok, bir kez girdin mi mezun olup çıkmamak mucize.  

Herkesi üniversite mezunu yapmaya yönelmiş bir eğitim sistemi kendisini mühendis, iktisatçı, hukukçu zanneden bir sürü mezun çıkarıyor ve bu insanlar iş bulamayınca hayata küsüyor. Daha kötüsü iş bulurlarsa da bizi hayata küstürüyorlar.

0
