Fed kararı öncesi altın fiyatlarında son durum: 28 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı öncesinde altın piyasasında son gelişmeler yakından izleniyor. Ons altın 4 bin dolar seviyesinin üzerindeki seyrini korurken yatırımcılar güncel altın fiyatlarına odaklandı. Peki, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar oldu? Yarım altın ve tam altın kaç liradan işlem görüyor? Ons altında son durum ne? İşte gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın alış-satış fiyatlarında son durum...