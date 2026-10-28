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Ekonomist
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Fed kararı öncesi altın fiyatlarında son durum: 28 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde yatırımcıların odağında yer alırken ons altın 4 bin doların üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? Ons altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın alış ve satış fiyatları...

Fed kararı öncesi altın fiyatlarında son durum: 28 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı öncesinde altın piyasasında son gelişmeler yakından izleniyor. Ons altın 4 bin dolar seviyesinin üzerindeki seyrini korurken yatırımcılar güncel altın fiyatlarına odaklandı. Peki, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar oldu? Yarım altın ve tam altın kaç liradan işlem görüyor? Ons altında son durum ne? İşte gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın alış-satış fiyatlarında son durum...

1 Ons altın fiyatları 28 Ekim 2026

Ons altın fiyatları 28 Ekim 2026

Alış: 4.030,02 dolar

Satış: 4.030,51 dolar

2 28 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

28 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.463,79 TL

Satış: 6.464,69 TL

3 28 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

28 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.512 TL

Satış: 10.595 TL

4 28 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

28 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 21.023 TL

Satış: 21.183 TL

5 28 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

28 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 41.290,02 TL

Satış: 42.105,30 TL

6 28 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

28 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 41.918 TL

Satış: 42.229 TL

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