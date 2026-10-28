ARA
DOLAR
49,83
0,08%
DOLAR
EURO
55,44
-0,09%
EURO
ALTIN
6454,00
0,00%
ALTIN
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Anadolu Ajansı
EKONOMİST YAZARI Anadolu Ajansı
Profil Yazılar →

Emekli maaşları için yeni düzenleme hazırlığı: Refah payı gündemde

Emekli maaşlarına yapılması planlanan zamla birlikte refah payı verilmesi ve en düşük emekli aylığına yönelik tamamlayıcı bir düzenleme hayata geçirilmesi amacıyla çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

Emekli maaşları için yeni düzenleme hazırlığı: Refah payı gündemde

Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemeler gündeme geldi. AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre, emekli aylıklarına yapılacak zamma ek olarak refah payı verilmesi seçeneği de değerlendiriliyor. Ayrıca en düşük emekli maaşına ilişkin tamamlayıcı bir düzenleme yapılması üzerinde çalışılıyor.

SGK'nın bütçe imkanlarına göre ele alınacak

Düzenleme, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütçe imkanları gözetilerek ele alınacak.

Türkiye'de 27,5 milyon prim ödeyen çalışan, 18 milyon emekli bulunuyor. Emeklilere yönelik farklı şehirlerde çalışmalar yapılarak bölgesel ihtiyaçlar tespit edildi.

Çalışan emekliler ile çalışamayan emeklilerin ihtiyaçları ayrı ayrı incelenecek. Öncelikle herkes için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli maaşı alanlara bazı ek ödemelerin yapılması gündeme gelebilir.

Refah payı veya ek ödeme uygulanması halinde çeşitli kriterlere göre farklılaştırma yapılabileceği belirtiliyor.

0
Anadolu Ajansı
EKONOMİST YAZARI Anadolu Ajansı
Profil Yazılar →
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL