Emekli maaşları için yeni düzenleme hazırlığı: Refah payı gündemde

Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemeler gündeme geldi. AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre, emekli aylıklarına yapılacak zamma ek olarak refah payı verilmesi seçeneği de değerlendiriliyor. Ayrıca en düşük emekli maaşına ilişkin tamamlayıcı bir düzenleme yapılması üzerinde çalışılıyor.

SGK'nın bütçe imkanlarına göre ele alınacak

Düzenleme, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütçe imkanları gözetilerek ele alınacak.

Türkiye'de 27,5 milyon prim ödeyen çalışan, 18 milyon emekli bulunuyor. Emeklilere yönelik farklı şehirlerde çalışmalar yapılarak bölgesel ihtiyaçlar tespit edildi.

Çalışan emekliler ile çalışamayan emeklilerin ihtiyaçları ayrı ayrı incelenecek. Öncelikle herkes için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli maaşı alanlara bazı ek ödemelerin yapılması gündeme gelebilir.

Refah payı veya ek ödeme uygulanması halinde çeşitli kriterlere göre farklılaştırma yapılabileceği belirtiliyor.