TAİDER, Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin 14’üncüsünü ‘Akıl, Kalp ve Sermaye’ temasıyla düzenlemeye hazırlanıyor

Dünya genelinde 65 ülkede 4.000 aileyi ve 17.000 üyeyi kapsayan Family Business Network (FBN) ağının bir parçası olan TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, Türkiye’de aile işletmelerinin kurumsal gelişimini, kuşaklar arası devamlılığını ve sürdürülebilirliğini destekleyen çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Derneğin her yıl düzenlediği Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi de aile şirketlerinin ortak gündemlerinin ele alındığı, iş dünyasının farklı deneyimlerinin paylaşıldığı önemli buluşmalar arasında yer alıyor.

Bu yıl 14’üncüsü gerçekleşecek zirvede aile işletmelerinin geleceğini şekillendiren üç temel unsura odaklanıyor: akıl, kalp ve sermaye. Stratejik karar alma ve kurumsal yönetimi temsil eden akıl; aile bağlarını, güveni ve ortak değerleri ifade eden kalp; finansal kaynakların yanı sıra bilgi ve deneyim birikimini kapsayan sermaye, zirvenin ana eksenini oluşturuyor.

Farklı sektörlerden iş insanlarının, uzmanların ve aile işletmesi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek zirvede, şirketlerin yönetim süreçleri, aile ve iş ilişkileri, kuşaklar arası geçiş ve uzun vadeli değer yaratma yaklaşımları ele alınacak. Katılımcılar, kendi deneyimlerini paylaşırken aile işletmelerinin sürdürülebilirliğine ilişkin farklı uygulama ve perspektifleri değerlendirme fırsatı bulacak.

Aile işletmelerinin kurucu kuşakları ile yeni nesil temsilcilerini bir araya getirecek zirve, şirketlerin geçmişten gelen birikimlerini korurken değişen iş dünyasının ihtiyaçlarına nasıl yanıt verebilecekleri üzerine de görüş alışverişine zemin hazırlayacak.

“Bugünün başarısı, yarının devamlılığını garanti etmiyor”

14. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’ne ilişkin görüşlerini dile getiren TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin “Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 90’ını aile işletmeleri oluşturuyor. Ülkemizin üretim gücünde, istihdamında ve ekonomik birikiminin oluşmasında önemli bir rol üstleniyorlar. Bu işletmelerin varlığını uzun yıllar sürdürmesi ise yalnızca başarılı bir iş modeliyle değil, sahip oldukları bilgi ve deneyimi gelecek kuşaklara aktarabilmeleriyle mümkün. TAİDER olarak çalışmalarımızın merkezinde, aile işletmelerinin sürdürülebilirliğini desteklemek ve nesiller arası geçişin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunmak yer alıyor. Bu yıl Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nde ‘Aile Şirketlerinde Üç Denge: Akıl, Kalp, Sermaye’ temasıyla aile işletmelerinin geleceğini farklı boyutlarıyla ele alacağız. Akıl, doğru kararları ve güçlü bir yönetim anlayışını; kalp, aile bağlarını ve ortak değerleri; sermaye ise yıllar içinde oluşturulan birikimin korunmasını ve geliştirilmesini temsil ediyor. Bu üç unsurun birbiriyle uyumu, aile şirketlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir yere sahip. Zirvemizin, farklı sektörlerden aile işletmelerini ve nesilleri bir araya getirerek deneyimlerin paylaşılmasına, ortak meselelerin konuşulmasına ve yeni bakış açılarının geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bugün Z kuşağı da iş hayatının ve aile işletmelerinin bir parçası. Yeni nesillerin beklentilerini, çalışma anlayışlarını ve değişime bakışlarını anlamak; onların aile şirketlerinde kendilerine yer bulabilmeleri ve sorumluluk üstlenebilmeleri açısından önem taşıyor. Nesiller arası geçişi yalnızca yönetimin devri olarak görmüyor, bilgi birikiminin, değerlerin ve ortak gelecek anlayışının aktarılmasını da bu sürecin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle farklı kuşakları bir araya getiren, karşılıklı anlayışı ve deneyim paylaşımını destekleyen etkinlikleri son derece değerli buluyoruz. 2027 yılında TAİDER’in 15. yılını kutlayacak olması da bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Geride bıraktığımız yıllarda aile işletmelerinin ortak gündemini paylaşmak, farklı kuşakların birbirinden öğrenmesini sağlamak ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmak için çalıştık. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızın önemli bir parçası olan Kuzey Yıldızı Programı ile aile şirketlerinin sürdürülebilirlik yolculuklarına katkı sağlıyoruz. Dünyada ilk kez Türkiye’de geliştirilen programımız; Aile ve Gelecek Nesiller, Çalışanlar, Çevre, İş Modeli, Kurumsal Yönetim ve Toplum olmak üzere altı kategoride aile işletmelerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerini destekliyor ve iyi uygulamaların paylaşılmasına olanak tanıyor.

Aile işletmelerinin değişen koşullara uyum sağlamalarını, sahip oldukları değerleri koruyarak kendilerini geliştirmelerini ve bu birikimi gelecek kuşaklara aktarmalarını desteklemeyi sürdüreceğiz. Çünkü aile işletmelerinin kalıcılığı, geçmişten gelen değerleri geleceğin ihtiyaçlarıyla buluşturabilmelerine bağlı” dedi.

14. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi 20-21 Kasım 2026 tarihlerinde Yaşar Üniversitesi, İzmir’de gerçekleşecek.