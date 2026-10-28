Türkiye'nin ihracatı eylülde arttı: Dış ticaret açığı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre;ihracat 2026 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 25 milyar 967 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 artarak 31 milyar 130 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı 541 milyon dolar oldu

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 210 milyar 952 milyon dolar, ithalat ise yüzde 5,3 artarak 281 milyar 919 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %10,5, ithalat %6,7 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2026 Eylül ayında yüzde 10,5 artarak 21 milyar 167 milyon dolardan, 23 milyar 385 milyon dolara yükseldi.

Eylül ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 6,7 artarak 22 milyar 430 milyon dolardan, 23 milyar 926 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Eylül ayında 541 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 8,5 artarak 47 milyar 310 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,7 oldu.

Dış ticaret açığı eylül ayında yüzde 25,8 azaldı

Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 azalarak 6 milyar 957 milyon dolardan, 5 milyar 163 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Eylül ayında yüzde 76,4 iken, 2026 Eylül ayında yüzde 83,4’e yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Eylül döneminde yüzde 5,7 artış gösterdi

Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 5,7 artarak 67 milyar 163 milyon dolardan, 70 milyar 967 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Eylül döneminde yüzde 74,9 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 74,8’e geriledi.

Eylül ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,4

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2026 Eylül ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,2 oldu.

Ocak-Eylül döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Eylül ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 69,9 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2026 Eylül ayında ara mallarının payı yüzde 69,9, sermaye mallarının payı yüzde 15,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,6 oldu.

İthalatta, 2026 Ocak-Eylül döneminde ara mallarının payı yüzde 71, sermaye mallarının payı yüzde 14,1 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,5 oldu.

Eylülde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Eylül ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 46 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 913 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 442 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 186 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 128 milyon dolar ile İtalya takip etti.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7’sini oluşturdu.

Ocak-Eylül döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 17 milyar 89 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 13 milyar 798 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 131 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 10 milyar 309 milyon dolar ile İtalya ve 8 milyar 446 milyon dolar ile İspanya takip etti.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,3’ünü oluşturdu.

En fazla ithalat yapılan ülke Çin

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Eylül ayında Çin’den yapılan ithalat 5 milyar 264 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 246 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 848 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 1 milyar 776 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 136 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,4’ünü oluşturdu.

Ocak-Eylül döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin’den yapılan ithalat 41 milyar 319 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 27 milyar 956 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 20 milyar 317 milyon dolar ile Almanya, 15 milyar 147 milyon dolar ile ABD, 11 milyar 313 milyon dolar ile İtalya izledi.

İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %41,2’sini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 2,1 artış gösterdi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2026 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,1, ithalat yüzde 2,8 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2026 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 15,6, ithalat yüzde 5,6 oranında artış gösterdi.

Özel ticaret sistemine göre ihracat Eylül ayında 23 milyar 506 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2026 yılı Eylül ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 23 milyar 506 milyon dolar, ithalat yüzde 3 artarak 28 milyar 852 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 29,2 azalarak 7 milyar 552 milyon dolardan, 5 milyar 347 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Eylül ayında yüzde 73 iken, 2026 Eylül ayında yüzde 81,5’e yükseldi.

İhracat 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde 192 milyar 105 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 192 milyar 105 milyon dolar, ithalat ise yüzde 5,5 artarak 264 milyar 676 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 5,3 artarak 68 milyar 893 milyon dolardan, 72 milyar 571 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Eylül döneminde yüzde 72,5 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 72,6’ya yükseldi.