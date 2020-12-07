1 Soru 1 Cevap’ta bugünkü konuğumuz Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan oldu. Erkan’a yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altının önümüzdeki dönemde nasıl bir fiyat seyri izleyeceğini sorduk.

1 Soru 1 Cevap’ta Ayşegül Sakarya Pehlivan’ın sorularını yanıtlayan Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, düşük faizlerle beraber, Merkez bankalarının parasal genişleme politikaları ön planda olduğu ve yüksek Covid-19 vakaları devam ettiği sürece altın açısında yükselebilir hareketler söz konusu olabileceğini söylüyor. Erkan’ın altın fiyatlarının seyriyle ilgili yorumları şöyle oldu…