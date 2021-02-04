TL’nin değer kazanmasıyla düşüş trendine giren gram altına bir darbe de ons altından geldi. Altının gram fiyatı, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel 418,2 lira ile 27 Temmuz 2020’den bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi. GMC Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır, altın fiyatlarında beklentileri ekonomist.com.tr için değerlendirdi.

Ons fiyatı için beklentiniz nedir?

Ons altın yeni yıl itibariyle özellikle pozitif tarafta istekli bir fiyatlama davranışı oluşturamıyor. 1790 – 1900 arasındaki geniş bant içerisindeki seyrini sürdüren ve orta – uzun vadeli yatırımcıların bekle – gör politikası oluşturmasına imkan tanıyan kıymetli maden, yeni dönemde baz aldığımız bant seviyeleri dışına çıkacak mı sorusunun cevabını aramaktayız. Bir taraftan aşı diğer taraftan da ABD Başkanı Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine ilişkin gelecek haberler, altın tarafında ‘yükseliş sorgulanacak mı, desteklenecek mi?’ sorusunun cevabı için önemlidir.

Şuan ki konjonktürde ekonomik toparlanma, aşıya ilişkin çok kötümser senaryoların olmayışı, ek olarak da 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin henüz senatodan geçmemesi, altındaki yükseliş eğilimini sınırlandırmaktadır. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faiz oranlarındaki artışlar, ek olarak da borsa yatırım fonundaki (ETF) alımların istekli olmaması hatta talebin kısmen azalması, altın işlemcilerinin bir müddet daha sakin kalmaya itebilir.

Teknik açıdan teorik 1790 / psikolojik 1800 dolar seviyeleri önemli olmakla birlikte ons altın düşüşlerini ilgili seviyeler üzerinde sınırlaması durumunda bir müddet daha 1790 – 1900 bandı gündemimizi meşgul edebilir. 1790 – 1800 bölgesi altında günlük kapanış gerçekleşmesi durumunda ise negatif taraftaki fiyatlama reaksiyonu daha da istekli olabilir ki bu teyit ile son dip 1764 ve kırılması durumunda 1720 seviyesine kadar baskı oluşabilir. ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı, dolar endeksi, altın – gümüş rasyosu, teşvik paketi gibi gündem maddeleri, altının 1900 seviyesine mi yoksa 1700 seviyesine mi yaklaşacak sorusunun cevabı için önemlidir.

Gram altındaki düşüş devam eder mi?

Gram altın, dolar/TL kuru ile ons altın çarpımının 31,10 seviyesine oranlanması ile formulize edilir. Son dönemde Türk Lirasındaki güçlenme eğilimine ek olarak ons altın tarafında da yükselişlerin istekli olmaması, doğal olarak gram altın fiyatında aşağı yönlü reaksiyonları hızlandırdı. Bu sebeple de yeni dönemde gram altında düşüşler izlenir mi, yoksa 400 seviyesi üzerinde bir dip mi oluşacak sorularının cevapları için dolar-TL tarafında psikolojik 7.00, ons altın tarafında da teorik 1790 / psikolojik 1800 dolar seviyeleri takip edilebilir.

Yatırımcılar neyi takip etmeli, nasıl hareket etmeli?

Yatırımcılar bu süreçte aşıya ilişkin gelişmeler, kısıtlamaların ekonomik aktivitede yarattığı bozulma eğilimindeki hızının yavaşlayıp yavaşlamayacağı, aşılanma hızının yeni dönemde artış gösterip göstermeyeceği, ABD, AB gibi ülkelerin genişleyici para politikalarında daha istekli bir tutum oluşturup oluşturmayacağı hususu uluslararası arenada takip edilecekken yurtiçi dinamiklerinde Türkiye’nin ABD ve AB gibi ülkelerle olan iletişimi, Sayın Erdoğan’ın yeni anayasa ve reform paketine ilişkin verdiği mesajların eyleme dönüşüp dönüşmemesi, özellikle enflasyon ile mücadelede hükümetin atacağı adımların TCMB ile uyum sağlayıp sağlamayacağı hususları makro-ekonomik açıdan takip edilebilir.

Fiyatlama davranışlarını inceleyebilmek adına da gösterge olarak S&P 500 benchmark olmakla birlikte gerek ABD gerekse Türkiye’nin 2 ve 10 yıllık tahvilleri, dolar endeksi, ülke risk primi CDS’in Türkiye tarafında 300 referans puanındaki reaksiyonu, euro/dolar ve dolar/TL dinamikleri takip edilebilir.

Ons ve gram altın için orta uzun vadede beklentiniz nedir?

Ons altın tarafında orta vadeli olarak teorik 1790 / psikolojik 1800 dolar seviyeleri önemli olmakla birlikte ons altın düşüşlerini ilgili seviyeler üzerinde sınırlaması durumunda bir müddet daha 1790 – 1900 bandı gündemimizi meşgul edebilir. 1790 – 1800 bölgesi altında günlük kapanış gerçekleşmesi durumunda ise negatif taraftaki fiyatlama reaksiyonu daha da istekli olabilir ki bu teyit ile son dip 1764 ve kırılması durumunda 1720 seviyesine kadar baskı oluşabilir. Bu tür bir baskı oluşsa da uzun vadeli konjonktürde 2019 Haziran dönemi itibariyle başladığı boğa piyasası 1690 dolar seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe pozitif olarak izah edilebilir. Bu tür bir düşüncede 1965 ve 2075 zirve seviyeleri de uzun vadeli görünümde gündemi meşgul edebilecek ana direnç seviyeleri olarak kaydedilmiştir.

Gram altın, dolar/TL kuru ile ons altın çarpımının 31,10 seviyesine oranlanması ile formulize edilir. Son dönemde Türk Lirası’ndaki güçlenme eğilimine ek olarak ons altın tarafında da yükselişlerin istekli olamayışı, doğal olarak gram altın fiyatında aşağı yönlü reaksiyonları hızlandırdı. Bu sebeple de yeni dönemde gram altında düşüşler izlenir mi yoksa 400 seviyesi üzerinde bir dip mi oluşacak sorularının cevapları için dolar/TL tarafında psikolojik 7,00, ons altın tarafında da teorik 1790 / psikolojik 1800 dolar seviyeleri takip edilebilir.