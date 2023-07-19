Altının gram fiyatı, 1.719 lira seviyesine yükselerek rekor kırdı.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 3,4 üzerinde 1.713 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, gece 1.719 ile tarihi zirvesini yenilemesinin ardından saat 10.40 itibarıyla 1.714 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.820 lira, Cumhuriyet altını da 11.360 liradan satılıyor.

Dün yüzde 1,2 artışla 1.979 dolardan günü tamamlayarak 17 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük kapanışını yapan altının ons fiyatı, şu sıralarda yatay bir seyir izliyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bu ayki para politikası toplantısının ardından faiz artırımına son vereceğine yönelik öngörülerin güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeyi sürdürdüğünü ifade eden analistler, bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.950 doların destek, 1.990 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.