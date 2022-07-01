Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da internette altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? merak ediyor. İşte 1 Temmuz 2022 altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (1 Temmuz)

Altının ons fiyatı, düşüş eğilimini üst üste beşinci güne taşımasının ardından 1.800 dolar seviyesinin altına indi.

Dün, altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 969,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının 0,5 altında 965 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.586 lira, Cumhuriyet altını da 6.445 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 1.794 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel bazda gerileyen tahvil faizlerine karşın reel getirilerin hala düşüş eğilimine girmemesinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Küresel merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikaları sonrası artan resesyon tehlikesinin dolar talebini beslediğini aktaran analistler, söz konusu durumun bir süre daha yatırımcıların altına yönelik iştahını olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

Analistler, açıklanacak makroekonomik verilerdeki işaretlerin resesyona ilişkin beklentilere paralel altının ons fiyatında da oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Bugün yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD’de inşaat harcamaların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.