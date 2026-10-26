İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı! 5 ilçeye dikkat

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu. 26 Ekim Pazartesi gecesi başlayacak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması, bazı ilçelerde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın hızının saatte 70 kilometreye kadar çıkacağı tahmin edilirken sıcaklıkların da hissedilir derecede düşeceği bildirildi.

İstanbul'un 5 ilçesinde çok kuvvetli yağış bekleniyor

Yağışların kent genelinde kuvvetli, kuzey kesimlerde yer alan Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüp ve Şile ilçelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

Valiliğin açıklamasına göre, kuvvetli yağışların salı akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın hızı 70 kilometreye ulaşabilir

Yağışlarla birlikte kuzey yönlerden esecek rüzgârın saatte 40-60 kilometre hıza ulaşması, zaman zaman ise saatte 70 kilometre hızla kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıklar 3 ila 5 derece düşecek

Valilik, 27 Ekim Salı günü yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını bildirdi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Valilikten sel ve su baskını uyarısı

Açıklamada, kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.