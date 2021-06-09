Ahlatcı Holding, altın rafinerisi ve ihracatını İstanbul’a taşımayı hedefliyor.

Ahlatcı Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman, faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ahlatcı Metal Rafineri’nin bugün dünyadaki 10 rafineri içerisinde yerini aldığını vurgulayan Kasım Kahraman, “Türkiye’de çalışan 3 rafineriden biriyiz. Anadolu’da ise tek rafineriyiz” dedi.

2021’in ilk 4 ayında 1,3 milyar dolar ihracat rakamına ulaştıklarını vurgulayan Kahraman, “29 ülkeye ihracatımız var. 2019 yılında 1,3 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştirdik. 2020 yılında ise pandeminin etkisiyle birlikte dünya piyasalarında ciddi problemler oldu ve ihracatımızda bir düşüş yaşandı. 2021 yılı ilk 4 ayında 1,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Yılsonuna kadar ise 2 milyar dolar ihracat sınırını aşmayı hedefliyoruz” dedi.

İkinci rafineriyi İstanbul’da kuracak

Altın ihracatını İstanbul’a taşıma hedeflediklerini, ikinci rafineriyi İstanbul’da kurma planları olduğunu açıklayan Kahraman, “Bugün katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi için yoğun gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Çorum’da bulunan altın rafinerisi hakkında da bilgiler veren Kahraman, “Türkiye’deki diğer imalathanelere baktığımızda bu boyutta bir tesis yok. Günde 1 ton altının işlenebileceği kapasiteye sahibiz. Ülkemizde benzeri olmayan bir tesis Çorum’da bulunuyor. Bu tesis vizyoner bir düşüncenin sonucunda faaliyete geçti” dedi.

Dubai’nin altın üretimi olmadığı halde altın ticaretinde önemli bir rolü olduğunu belirten Kahraman, “Dubai’de ticaretle ilgili yapılabilecek hususları inceledik. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile görüştük ve burada önemli bir takım girişimlerimiz oldu” ifadelerini kullandı.

Covid-19 için özel aşı geliştirdik

Pandemiyle birlikte aşı çalışmalarına da yatırım yaparak, bu alanda yerli aşı geliştirme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Kasım Kahraman, “Ankara’da bulunan Nanografi isimli şirketimiz ile aşı çalışmalarını başlattık. ODTÜ, Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitesi’nden 40 bilim insanı geçen yıl Mart ayında çalışmalarına başladı. Dışarıdan destek almadan, tamamen Ahlatcı Holding kaynakları ile birlikte aşı çalışmalarımızı hızlandırdık. Temmuz ayında dünyada eşi benzeri olmayan nazal tüp dediğimiz, buruna sprey olarak sıkılan özel bir aşı geliştirildi” dedi.

Üretilen aşının tamamen protein esaslı bir aşı olduğunu vurgulayan Kahraman, aşının insan deneyleri aşamasında olduğunu ve bu yıl içerisinde üretimine başlanacağı açıkladı.