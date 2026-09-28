GCA müşteri içgörülerini iş süreçlerine dönüştürüyor

Cam ambalaj sektöründe müşteri beklentilerinin yalnızca ürün özellikleriyle sınırlı olmadığına dikkat çeken GCA, müşteri deneyimini uzun vadeli iş ortaklığının önemli unsurlarından biri olarak ele alıyor. Bu kapsamda NPS araştırmalarında yalnızca verilen skorlar değil, bu skorların arkasındaki nedenler, müşterilerin beklentileri ve gelişim önerileri de değerlendiriliyor. Elde edilen içgörüler ilgili ekiplerle paylaşılırken, öncelikli gelişim alanları belirlenerek somut aksiyonlara dönüştürülüyor.

Araştırmalarda ürün kalitesinin yanı sıra güven, ulaşılabilirlik, teknik uzmanlık, çözüm odaklılık ve güçlü iş ilişkileri GCA deneyimini şekillendiren başlıca unsurlar arasında öne çıkıyor. “Neden GCA?” sorusuna verilen yanıtlar ise müşterilerin GCA’yı yalnızca bir tedarikçi olarak değil, uzun vadeli çalışabilecekleri bir çözüm ortağı olarak değerlendirdiklerini ortaya koyuyor.

Müşteri deneyiminde skorların ötesindeki içgörüler

GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, müşteri deneyiminin şirket genelinde sahiplenilen bir konu olduğuna dikkat çekerek şöyle konuşuyor:







“Asıl değer, geri bildirimi aksiyona dönüştürebilmek”

İyi ve güvenilir bir ürün sunmak işimizin temelini oluşturuyor. Ancak günümüzde müşterilerimizin bizimle çalışırken yaşadığı toplam deneyim de uzun vadeli iş ortaklıklarının geleceğini belirliyor. NPS, müşterilerimizi sistematik biçimde dinlememizi ve hem güçlü olduğumuz hem de gelişmemiz gereken alanları daha net görmemizi sağlıyor. Bizim için asıl değer ise geri bildirimi ölçmekten öte, onu aksiyona dönüştürebilmek. Hedefimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarını bugünden anlayan, değişen beklentilerine hızla yanıt verebilen ve birlikte değer yaratabildiği güvenilir bir iş ortağı olmak.

Müşterinin sesi, şirketin ortak gündeminde

Her NPS döneminin ardından elde edilen bulgular satış, üretim, kalite, tedarik zinciri, lojistik, tasarım ve müşteri projeleri yönetimi ekipleriyle birlikte değerlendiriliyor. Böylece müşteri geri bildirimleri tek bir fonksiyonun sorumluluğunda kalmak yerine şirket genelinde ortak bir gelişim gündemine dönüşüyor.

Müşterilerden ve pazardan gelen geri bildirimler; hizmet seviyelerinin geliştirilmesi, süreçlerin hızlandırılması, değişen taleplere daha esnek yanıt verilmesi ve müşteri ihtiyaçlarının daha erken aşamada anlaşılması gibi alanlarda değerlendiriliyor. Belirlenen aksiyonların ilerlemesi takip edilerek müşteri deneyiminde sürekli gelişim hedefleniyor.

GCA bu yaklaşımla NPS’i yalnızca belirli dönemlerde gerçekleştirilen bir memnuniyet araştırması olarak değil; müşteriyi dinleyen, öğrenen ve elde ettiği içgörüleri iş yapış biçimine dönüştüren sürekli bir gelişim mekanizması olarak ele alıyor. Şirket, müşteri içgörülerini karar süreçlerine daha fazla taşıyarak müşterileriyle kurduğu uzun vadeli iş birliklerini geliştirmeyi ve birlikte değer yaratmayı hedefliyor.



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