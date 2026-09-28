Bodrum'a ilk kez geldi: Yaklaşık 2 bin turisti taşıyan dev gemi limana yanaştı

Bodrum'da kruvaziyer turizmi hareketliliği sürüyor. Muğla'nın turistik ilçesine yanaşan "Oosterdam" adlı kruvaziyer, 1952 turisti ilçeye getirdi.
1 Yolcu gemisinin uzunluğu 285 metre
Hollanda bayraklı 285 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.
2 Santorini Limanı'ndan geldi
Santorini Limanı'ndan gelen gemide, çoğu ABD'li 1952 yolcu ile 797 personelin bulunduğu öğrenildi.
3 Turistler, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti
İlk kez ilçeye geldiği belirtilen gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.