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  • Bodrum'a ilk kez geldi: Yaklaşık 2 bin turisti taşıyan dev gemi limana yanaştı

Bodrum'a ilk kez geldi: Yaklaşık 2 bin turisti taşıyan dev gemi limana yanaştı

Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum, kruvaziyer turizminde hareketli bir güne sahne oldu. "Oosterdam" adlı kruvaziyer, 1952 turistle ilçeye demirledi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bodrum'a ilk kez geldi: Yaklaşık 2 bin turisti taşıyan dev gemi limana yanaştı

Bodrum'da kruvaziyer turizmi hareketliliği sürüyor. Muğla'nın turistik ilçesine yanaşan "Oosterdam" adlı kruvaziyer, 1952 turisti ilçeye getirdi.

1 Yolcu gemisinin uzunluğu 285 metre

Yolcu gemisinin uzunluğu 285 metre

Hollanda bayraklı 285 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

2 Santorini Limanı'ndan geldi

Santorini Limanı'ndan geldi

Santorini Limanı'ndan gelen gemide, çoğu ABD'li 1952 yolcu ile 797 personelin bulunduğu öğrenildi.

3 Turistler, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti

Turistler, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti

İlk kez ilçeye geldiği belirtilen gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

4 Bir sonraki durak Kuşadası Limanı

Bir sonraki durak Kuşadası Limanı

"Oosterdam"ın bir sonraki durağı Kuşadası Limanı olacak.
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