Jeopolitik risk tırmanıyor: Altın ve gümüş zirveye göz kırpıyor

Altın fiyatları yüzde 1’in üzerinde yükselerek ons başına yaklaşık 5 bin 79 dolara çıktı. Dün ons altın 5 bin 111 dolarla rekor seviyeyi görürken, bu artışta ticaret ve jeopolitik gerilimlerin tetiklediği güçlü güvenli liman talebi etkili oldu.

Dün ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl duyurulan ticaret anlaşmasında ilerleme sağlanamamasını gerekçe göstererek, Güney Kore’den ithal edilen otomobil, kereste ve ilaçlara yönelik gümrük vergilerinin artırılabileceğini ifade etti. Diğer ürünlerde ise vergi oranlarının yüzde 15’ten yüzde 25’e yükseltilmesi gündeme geldi.

Altın fiyatları yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 17 arttı

Yatırımcıların odağında ise bugün başlayan ABD Merkez Bankası'nın iki günlük politika toplantısı bulunuyor.

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

Piyasalar, Beyaz Saray’dan faiz indirimine yönelik artan baskının etkisiyle Jerome Powell’ın yapacağı değerlendirmelere odaklanmış durumda.

Öte yandan, altın fiyatları yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 17 arttı. Söz konusu yükselişte mali endişelerle para birimleri ve tahvillerden uzaklaşan yatırımcıların yarattığı değer kaybı işlemleri, güçlü merkez bankası alımları ve süregelen ETF girişleri de etkili oldu.

ABD ve İran arasındaki gerilim devam ediyor

ABD-İran arasındaki gerilim ise tüm hızıyla sürüyor. İran’da yaşanan iç karışıklıklar, rejim değişikliği talepleri ve internet erişiminin kesilmesi Washington’un tepkisine yol açtı. ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Ortadoğu’ya konuşlandırıldığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, “İran’ın yanında büyük bir donanmamız var” ifadesini kullanırken, İran ordusunun teyakkuz halini sürdürdüğü bildirildi.

Altın fiyatlarında son durum

Ons altın güne 5 bin 55 dolar seviyesinden başladı. Gün içerisinde 4 bin 990 dolar ile 5 bin 79 dolar aralığında hareket eden ons altın, şu sıralarda 5 bin 71 dolardan işlem görüyor.

Gram altın güne 7 bin 46 lira seviyesinden başladı. Gün içinde 6 bin 956 lira ile 7 bin 86 lira aralığında hareket eden gram altın, şu sıralarda 7 bin 72 liradan işlem görüyor.

Gümüş fiyatlarında artış

Altına benzer dinamiklerin etkisiyle gümüş fiyatlarında da yükseliş eğilimi görülüyor. Sanayi talebindeki artışın yanı sıra, güneş panelleri ve elektrikli otomobiller gibi alanlarda yoğun kullanımı gümüşü yatırımcılar açısından öne çıkarıyor.

Ons gümüş güne 108,5 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde 101,9 dolar ile 111,1 dolar aralığında hareket eden gümüş, şu sıralarda 109,3 dolardan işlem görüyor.

Gram gümüş güne 151,4 lira seviyesinden başladı. Gün içerisinde 142,6 lira ile 155 lira aralığında dalgalanan gram gümüş, şu sıralarda 152,8 liradan işlem görüyor.