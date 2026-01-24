SPK'dan 4 şirketin sermaye artırımına onay çıktı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yayımladığı haftalık bültende, toplam dört şirketin sermaye artırımı başvurusuna onay verildiği açıklandı.

Buna göre iki şirket bedelli, bir şirket bedelsiz, bir şirket ise tahsisli sermaye artırımına gidecek.

Bedelli sermaye artırımları

SPK, Manas Enerji’nin bedelli sermaye artırımını onayladı. Şirket, 165.528.000 TL tutarında sermaye artırımı gerçekleştirecek. İşlem sonrası Manas Enerji’nin sermayesi 165.528.000 TL’den 331.056.000 TL’ye yükselecek. Kuruldan bedelli artırım izni alan bir diğer şirket Frigo-Pak Gıda oldu. Şirket, mevcut 147.102.475 TL olan sermayesini halka arz yöntemiyle aynı tutarda artırarak 294.204.950 TL’ye çıkaracak.

Smart Güneş’e bedelsiz onay

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri’nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusu da SPK tarafından onaylandı. Şirket, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 1.211.760.000 TL sermaye artırımı yapacak. Bu artışla birlikte şirketin sermayesi 605.880.000 TL’den 1.817.640.000 TL’ye yükselecek.

Pasifik GYO’ya şartlı tahsisli onay

SPK, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın tahsisli sermaye artırımı başvurusunu ise şartlı olarak onayladı. Buna göre şirket, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak sermayesini artıracak. Tahsisli satış kapsamında ihraç edilecek B grubu paylar, Borsa İstanbul’un Toptan Alış Satış Prosedürü çerçevesinde belirlenecek fiyat üzerinden Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan’a satılacak. Satış fiyatının, söz konusu isimlerin daha önce gerçekleştirdiği 3,17 TL’lik pay satış fiyatının altında olmaması şartı getirildi. Ayrıca, tahsisli olarak satın alınan payların talep edilmesi halinde mevcut yatırımcılara aynı fiyattan satılması zorunlu olacak. Bu paylara bir yıl süreyle Borsa’da satış kısıtı uygulanacak.