Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 18 şirket var (19-23 Ocak)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. (BURCE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Amerika Birleşik Devletlerine yerleşik bir müşterimiz arasında 275.000 USD tutarlı, Nisan -Mayıs 2026 tarihinde teslim edilecek Mobil Izgaralı Besleyici temini konusunda sipariş alınmıştır.
2 DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. (DOAS)
Açıklama şöyle:
Linssen Yachts B.V. ile Şirketimiz arasında; "Linssen" marka "motoryatlar"ın Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirketimiz tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyen distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır.
3 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Türk Hava Yolları A.O. ve HAVAŞ A.Ş. ortaklığıyla kurulan yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin yer hizmetleri kapsamındaki tüm faaliyetleri, uluslararası kalite standartlarında sunan TGS Yer Hizmetleri A.Ş.'den Veri Merkezi Modernizasyonu kapsamında KDV Dahil 906.840 USD (39.240.871 TL) bedelle sunucu donanım siparişi almıştır.
4 GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, yurtiçinde yerleşik bir firma ile firmanın sahip olduğu güneş enerjisi santrali sahalarının ‘' Enerji Nakil Hattı İnşaat, Tedarik, Nakliye, Montaj ve Devreye Alma Yapım İşi'' için anlaşmaya varmıştır. Anlaşma baz bedeli vergiler hariç 8.900.056,25 USD'dir. (Sekiz Milyon Dokuz Yüz Bin Elli Altı Amerikan Doları, Yirmi Beş Sent) Güncel USD/TL baz kuru ile anlaşma bedeli vergiler hariç 385.124.120, -TL'dir.
5 ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALVES)
Açıklama şöyle:
Firmamız yurt içinde yerleşik zayıf akım kablo üretimi yapan bir firma ile 1.500 ton Rigit bakır iletken, ince ve süper ince bakır iletken satış sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu anlaşma firmanın 2026 yılında ihtiyaç duyacağı tüm bakır iletken temini kapsamında olup bakır baz Lme değeri: 13.040 $'dır. Söz konusu fiyat temin tarihlerindeki güncel Londra Metal Borsası bakır fiyatına göre belirlenecek olup bu kapsamda sözleşme tutarı artış yada azalış gösterecektir. Sözleşme tutarı 895.039.950 TL + KDV (Güncel Kur:43,27 TL 20.685.000 $ + KDV)
6 DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR)
Açıklama şöyle:
Şirketimizce müşteri gamının zenginleştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Bu kapsamda Vietnam'da yerleşik yeni bir müşteriye toplam 559.000 USD değerinde pamuk ihracatı gerçekleştirilmiştir.
7 ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bir firma arasında, 50 MVA ile 200 MVA arasında değişen güç transformatörleri için, 2027 yılı içerisinde teslim edilmesi planlanan 164.306.000 ABD Doları tutarında Üretim Kapasitesi Rezervasyon Sözleşmesi imzalanmıştır.
8 ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimizin uzun dönem araç kiralama hizmetleri kapsamında 6 yıldır hizmet verdiği; temizlik, hijyen ve sanitasyon alanlarına yönelik kimyasal ürünlerin temini ile profesyonel hijyen çözümlerinin sağlanması alanlarında Türkiye'de faaliyetlerini sürdürmekte olan Diversey Kimya San. ve Tic. A.Ş. ile 252 adet araç için uzun dönem araç kiralama hizmeti sözleşmesini yenilemiştir. Bu yeni imzalanan sözleşme kapsamında 36 aylık süreyi kapsayan bir kiralama sözleşmesi imzalanmış olup Şirketimizin cirosuna 36 ay süre ile toplam 575.933.040 TL (KDV hariç) etkisi olacaktır.
-Şirketimizin uzun dönem araç kiralama hizmetleri kapsamında 13 yıldır hizmet verdiği; plastik ve kimyasal hammaddelerin üretimi ile ticareti, geri dönüşüm, compounding, inşaat-yalıtım malzemeleri üretimi ve lojistik hizmetleri alanlarında Türkiye'de faaliyetlerini sürdürmekte olan sektöründe lider Şirket ile 198 adet araç için uzun dönem araç kiralama hizmeti sözleşmesini yenilemiştir. Bu yeni imzalanan sözleşme kapsamında 36 aylık süreyi kapsayan bir kiralama sözleşmesi imzalanmış olup toplam sözleşme bedeli peşin olarak tahsil edilmiştir. Söz konusu sözleşmenin Şirketimizin toplam cirosuna olan 259.417.800 TL (KDV hariç) tutarındaki etkisi muhasebe dönemsellik ilkesi gereği 36 aylık dönem boyunca finansal tablolara yansıtılacaktır.
9 ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. (ATATP)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Menulux Yazılım A.Ş. (Menulux) arasında, karşılıklı lisanslama ve yeniden satış esaslarına dayalı olarak 20.01.2026 tarihinde "Yazılım Lisanslama ve Yeniden Satış Sözleşmesi" imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında; Şirketimiz hizmet verdiği konuk ağırlama pazarının orta segmentindeki işletmelere yönelik yazılımlar üreten Menulux şirketinin çözümlerinin dünya genelinde yeniden satış hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, Şirketimiz tarafından konuk ağırlama sektöründe ATP Zenia markası altında büyük ölçekli zincir işletmelere sunulan yazılım çözümlerinin Menulux tarafından kullanımına ve satışına hak tanınmaktadır. Sözleşme, taraflar arasında 5 yıl süreli olarak imzalanmış olup, taraflardan biri feshetmediği sürece otomatik olarak uzayacaktır.
10 HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin 01/12/2025 tarihinde kamuoyuna duyurmuş olduğu özel durum açıklaması doğrultusunda; Şirketimiz ile Noatum Logistics şirketi arasında, Abu Dabi Al Ruwais Sanayi Bölgesinde geliştirilmekte olan Ruwais LNG Projesi kapsamında, söz konusu projeye vinç, forklift ve reach stacker hizmetlerinin sağlanması konusunda sözleşme imzalamıştır. Orta Doğu ve Afrika bölgesinde temiz enerjiyle çalışan ilk LNG ihracat tesisi olacak söz konusu projede 4 yıl süresince hizmet verilecek olup, imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 3.419.000 USD'dir.
11 ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OZATD)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, 20.01.2026 tarihinde yurt dışında mukim iki firma ile 3.700.000,00 USD tutarında (yaklaşık 160.150.430,00 TL, 20.01.2026 TCMB döviz satış kuru alınmıştır) üç Adet Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme konusu işin 2026 yılı iş hacmine ve finansal tablolarına olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
12 ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALFAS)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Ecogreen Elektrik Enerji Üretim A.Ş. firmasından, güneş paneli satışına yönelik KDV dahil yaklaşık 16.000.000 USD (Onaltımilyon ABD Doları) tutarında yeni bir sipariş almıştır.
13 LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LINK)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş., THY Teknik A.Ş. tarafından yürütülen "Güvenlik Projesi Sistem Sürdürebilirliği Hizmet Alımı Projesi" kapsamındaki hizmetleri; 25.000 USD + KDV toplam bedel ile gerçekleştirilmesine yönelik olarak THY Teknik A.Ş ile sözleşme imzalamıştır. Bu proje; Şirketimizin akıllı güvenlik sistemleri, kritik altyapıların sürdürülebilirliği, entegre teknoloji çözümleri ve hizmet mühendisliği alanlarındaki yetkinliğini, yüksek operasyonel gereksinimlere sahip, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren kurumlara sunabilme kabiliyetinin somut bir göstergesi niteliğindedir. THY Teknik A.Ş. ile gerçekleştirilen bu çalışma; Şirketimizin teknoloji odaklı büyüme stratejisi kapsamında, yüksek katma değerli, ölçeklenebilir ve uzun vadeli iş birliklerine dayalı projeler geliştirme vizyonunun önemli bir adımı olarak değerlendirilmektedir. Bu iş birliği ile elde edilecek teknik ve operasyonel deneyimin; benzer nitelikteki akıllı tesis, güvenlik ve sürdürülebilirlik projelerinde şirketimizin çözüm ortağı konumunu güçlendirmesi, ilgili alanlarda yeni proje ve iş fırsatları oluşturma potansiyeline katkı sağlaması öngörülmektedir. Sözleşme kapsamındaki hizmetler, ilgili teknik şartname ve sözleşme hükümleri doğrultusunda yerine getirilecektir.
14 DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DURKN)
Açıklama şöyle:
İngiltere'de stratejik büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kurduğumuz bağlı ortaklığımız A2Z CONFECTIONERY LTD, yurtdışında yerleşik bir firma ile 21.01.2026 tarihinde, draje grubu ürünlerinin satışı için sözleşme imzalamıştır. Sözleşmeye konu olan miktar mevcut draje ürün grubu kapasitemizde yaklaşık %20 oranında bir paya sahiptir. İmzalanan sözleşmenin 2026 ciromuza etkisinin 1.500.000,00 GBP (İngiliz Poundu) olması beklenmektedir.
15 SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SMRTG)
Açıklama şöyle:
Avrupa'da proje geliştirme ve santral kurulum faaliyetlerimiz kapsamında, Şirketimiz ile yurt dışında kurulu kurumsal bir Şirket arasında KDV Hariç 13.833.310 Euro tutarında, Anahtar Teslimi Proje Tasarımı/Mühendislik ve Santral Kurulum Sözleşmesi imzalanmıştır. Projeye ilişkin olarak avans ödemesi de şirketimize bugün yapılmıştır. Sözkonusu projede; tasarım ve teknolojisi Şirketimize ait olan çelik sistemleri ile tracker sistemleri (Eisenberg markalı) kullanılacaktır.
16 SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SAFKR)
Açıklama şöyle:
Baykar Makina San. ve Tic. A.Ş.'den ~1.060.000-USD+KDV'lik savunma sanayiine yönelik klima ve aksamları siparişi alınmıştır. Teslimatların 2026 yılı ikinci çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
17 ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. (ONRYT)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz, yurtiçinde yerleşik bir müşterisinden, askeri/sivil hava sahası kontrolü ve yönetiminde kullanılmak üzere 523.788,73 USD tutarında "Görev Kritik Ses Haberleşme ve Kayıt Sistemi" siparişi almıştır. Söz konusu sipariş, aynı müşteri ile yürütülmekte olan bir projenin yaygınlaştırılmasına yönelik olup, kamuoyunun bilgisine sunarız.
-Şirketimiz, yurt dışına teslim edilmek üzere yurt içinde yerleşik bir müşterisinden, İnsansız Deniz Araçlarına (İDA) yönelik 1.415.270,00 ABD doları tutarında "Entegre Ses ve Veri Haberleşme Sistemi" siparişi almıştır. Söz konusu sipariş, aynı müşteri ile daha önce başarıyla tamamlanan bir projenin devamı ve yaygınlaştırılması niteliğinde olup, Şirketimizin yüksek katma değerli savunma teknolojilerindeki ihracat kabiliyetini ve sürdürülebilir gelir yapısını desteklemektedir.
18 MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEGMT)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, yurtdışı yerleşik uluslararası bir müşterisi ile 2026 yılının sonuna kadar toplamda 2000 Ton sipariş alınma konusunda yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır. Bu siparişin 2026 ciromuza toplamda 25 Milyon $ katkı yapması beklenmektedir.