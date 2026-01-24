Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 18 şirket var (19-23 Ocak)

Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:

-Şirketimizin uzun dönem araç kiralama hizmetleri kapsamında 6 yıldır hizmet verdiği; temizlik, hijyen ve sanitasyon alanlarına yönelik kimyasal ürünlerin temini ile profesyonel hijyen çözümlerinin sağlanması alanlarında Türkiye'de faaliyetlerini sürdürmekte olan Diversey Kimya San. ve Tic. A.Ş. ile 252 adet araç için uzun dönem araç kiralama hizmeti sözleşmesini yenilemiştir. Bu yeni imzalanan sözleşme kapsamında 36 aylık süreyi kapsayan bir kiralama sözleşmesi imzalanmış olup Şirketimizin cirosuna 36 ay süre ile toplam 575.933.040 TL (KDV hariç) etkisi olacaktır.

-Şirketimizin uzun dönem araç kiralama hizmetleri kapsamında 13 yıldır hizmet verdiği; plastik ve kimyasal hammaddelerin üretimi ile ticareti, geri dönüşüm, compounding, inşaat-yalıtım malzemeleri üretimi ve lojistik hizmetleri alanlarında Türkiye'de faaliyetlerini sürdürmekte olan sektöründe lider Şirket ile 198 adet araç için uzun dönem araç kiralama hizmeti sözleşmesini yenilemiştir. Bu yeni imzalanan sözleşme kapsamında 36 aylık süreyi kapsayan bir kiralama sözleşmesi imzalanmış olup toplam sözleşme bedeli peşin olarak tahsil edilmiştir. Söz konusu sözleşmenin Şirketimizin toplam cirosuna olan 259.417.800 TL (KDV hariç) tutarındaki etkisi muhasebe dönemsellik ilkesi gereği 36 aylık dönem boyunca finansal tablolara yansıtılacaktır.