  Rekabet Kurulu, kozmetik sektöründeki üç şirkete soruşturma açıldığını duyurdu

Rekabet Kurulu, kozmetik sektöründeki üç şirkete soruşturma açıldığını duyurdu

Rekabet Kurulu, kozmetik sektöründe faaliyet üç firmanın oluşturduğu ekonomik bütünlük hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.


Rekabet Kurulu, kozmetik sektöründeki üç şirkete soruşturma açıldığını duyurdu

Rekabet Kurumu, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren üç firmaya soruşturma açtığını duyurdu. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret A.Ş, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açıldığı duyuruldu.

Ön araştırmanın ardından soruşturma açılmasına karar verildi

Kurum, Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ,  Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlük hakkında yeniden satış fiyatını belirlemek ve internet üzerinden yapılan satışları kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasıyla açılan ön araştırmanın sonuçlandırıldığını duyurdu.

Ön araştırmada elde edilen bilgiler, belgeler ve yapılan tespitlerin ardından üç firma hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği duyuruldu.

