ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TMSF’den Boyteks Tekstil için satış kararı

TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yüzde 100 payını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı bir satış süreciyle satışa çıkardı.


TMSF’den Boyteks Tekstil için satış kararı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Boyteks Tekstil’in satışına yönelik ihale ilanı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.

İhalede muhammen bedel 14 milyar 300 milyon lira, katılım teminatı 700 milyon lira, şartname ücreti 300 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti ise 1 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için 30 Mart saat 16.30'a kadar kapalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 31 Mart'ta saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL