Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 azalışla 524,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 849,00 lira, Cumhuriyet altını 3.474,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,70 düşüşle 524,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PZRTS
|KAPALIÇARŞI’DA ALTIN
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|527,70
|523,80
|524,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.498,00
|3.453,00
|3.474,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|485,30
|478,00
|482,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.418,00
|3.375,00
|3.395,00
|Yarım Ziynet
|1.709,00
|1.687,00
|1.697,00
|Çeyrek Ziynet
|855,00
|844,00
|849,00
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